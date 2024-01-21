Avcılar'da 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Olay, saat 21.00 sıralarında, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Temel kazısı yapılan inşaat alanının bitişiğindeki 4 katlı binanın istinat duvarı, gün boyu devam eden yağışın da etkisiyle çöktü. Çökme sırasında temelde beton dökümünde çalışan işçiler şans eseri kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Avcılar Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, duvarı çöken binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de yaptıkları incelemenin ardından ayrıldı.