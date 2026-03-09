Yeni Şafak
Avcılar'da çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişi zehirlendi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir çamaşır suyu üretim tesisinde meydana gelen olayda, 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Yetkililer, vakanın kimyasal kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Avcılar’da faaliyet gösteren bir çamaşır suyu üretim tesisinde yaşanan olayda 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Olay, 08 Mart tarihinde gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Uğur Avcı Sokak üzerinde bulunan bir çamaşır suyu üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesiste yaşanan olayda 8 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 8 kişi zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan vakanın kimyasal zehirlenme olabileceği yetkililer tarafından değerlendirilirken. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.



