Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
’Bu kadar talihsizlik olmaz’ dedirten olay: Aracı 5 saat önce almış

’Bu kadar talihsizlik olmaz’ dedirten olay: Aracı 5 saat önce almış

13:008/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Foto: İHA
Foto: İHA

İstanbul’dan aldığı otomobiliyle Afyonkarahisar’a gelmek için yola çıkan bir kişi kent girişinde kabusu yaşarken, şahsın 5 saat önce aldığı otomobili çıkan yangın sonrası hurdaya döndü.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi gittiği İstanbul’da otomobil alarak Afyonkarahisar’a dönmek istedi. Şahıs yaklaşık 5 saat önce aldığı otomobille Yaylabağı beldesine geldiği esnada araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İfade üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yaklaşık yarım saat sonra araçta çıkan yangını söndürdü. Olayın ardından araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerdeki konuşmalar ise duyanları üzdü. Konuşmalarda yanan aracın sahibinin aracı henüz birkaç saat önce İstanbul’dan yeni aldığını ve Afyonkarahisar’a gelirken yolda yangının çıktığı şeklinde diyalogların yaşandığı duyuldu.

#İstanbul
#Araç
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura çekilişi 2026: İstanbul TOKİ çekimi ne zaman, bu hafta mı?