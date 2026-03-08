Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

23:188/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Beyoğlu'nda bulunan tek katlı metruk binada çıktı
Beyoğlu'nda bulunan tek katlı metruk binada çıktı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı metruk bir binada, gece saatlerinde yangın çıktı. Binada konaklayan evsiz kişilerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı iddia edilen alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Beyoğlu'nda evsiz kişilerin ısınmak için ateş yakması sonucu çıktığı öne sürülen metruk binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan Bloklar Çıkmazı Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada çıktı. İddiaya göre, binada kalan evsizlerin ısınmak amacıyla yaktıkları ateş nedeniyle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada bulunan kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Ekipler ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.




#Yangın
#Metruk Bina
#İtfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB 2026 teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?