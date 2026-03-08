Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun’da şantiyede yangın

Samsun’da şantiyede yangın

21:508/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Özel bir firmaya ait soğuk hava deposu şantiyesindeki konteynerda yangın çıktı
Özel bir firmaya ait soğuk hava deposu şantiyesindeki konteynerda yangın çıktı

Samsun’un Terme ilçesi Elmalık Mahallesi'nde bir soğuk hava deposu şantiyesinde çıkan yangın sonucunda, personelin kullanımındaki konteyner tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü.

Samsun’un Terme ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Elmalık Mahallesi Tok Sokak Gölyazı Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait soğuk hava deposu şantiyesinde bulunan personelin yemek ve ofis ihtiyaçları için kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden şantiye çalışanları kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm konteyneri sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluştu.



"İşçilerin sahada olması faciayı önledi"


Yangının mesai saatlerinde çıkmasının oluşabilecek bir yaralanmanın önüne geçtiğini belirten Elmalık Mahallesi Muhtarı Hakan Belen,
"Burada talihsiz bir yangın yaşandı. Yangın çıkan yer ofis ve yemekhane olarak kullanılıyordu. Herhangi bir yatakhane değildi ve içeride uyuyan kimse yoktu. Olayın gündüz saatlerinde meydana gelmesi ve işçilerin sahada çalışıyor olması muhtemel bir faciayı önledi"
dedi.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangın sonrası inceleme başlatıldı.



#Yangın
#Konteyner
#İşçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB 2026 teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?