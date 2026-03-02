Bilgisayar patlamasıyla ofiste yangın çıktı

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerini kapatarak ayrılmaya hazırlanan Fatih Yami, bir anda şiddetli bir gürültü duydu. Gürültünün geldiği ofis bölümüne yönelen Yami, bilgisayarın patladığını ve yangın çıktığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında iş yeri sahibinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması ve duman tahliyesi gerçekleştirdi.