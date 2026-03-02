Yeni Şafak
Bilgisayar patlamasıyla ofiste yangın çıktı

22:062/03/2026, Pazartesi
IHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerindeki bilgisayarın patlaması sonucu yangın meydana geldi
Kocaeli'de bir iş yerinde şiddetli bir gürültüyle bilgisayarın patlamasıyla yangın çıktığı fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, iş yeri sahibinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir iş yerinde bilgisayarın patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerini kapatarak ayrılmaya hazırlanan Fatih Yami, bir anda şiddetli bir gürültü duydu. Gürültünün geldiği ofis bölümüne yönelen Yami, bilgisayarın patladığını ve yangın çıktığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında iş yeri sahibinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması ve duman tahliyesi gerçekleştirdi.



#Yangın
#İş Yeri
#Bilgisayar
