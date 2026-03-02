Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rize
Rize’de arızalanan tır bir anda alev topuna döndü

Rize’de arızalanan tır bir anda alev topuna döndü

21:382/03/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Arızalanan tır, kısa sürede alev topuna dönerek tamamen yandı.
Arızalanan tır, kısa sürede alev topuna dönerek tamamen yandı.

Rize’de seyir halindeyken arızalanan tır bir anda alev topuna döndü. Sürücünün zamanında aracını yol kenarına çekmesi olası bir faciayı önledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, tır ise kullanılamaz hale geldi.

Rize’nin Pazar ilçesinde seyir halindeyken arızalanan tır alev alev yandı.

Olay, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Merdivenli köyü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize’den Artvin yönünde giden İ.Ş. idaresindeki 31 KMD 81 plakalı tır arızalandı. Araçtan çıkan dumanları gören sürücü, aracı yol kenarına park ederek, aşağı indi. Bir anda alev alan tır ateş topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine Kaçkar İtfaiye Birliği, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Rize
#Tır
#Arıza
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 21 bin 20 konut kura çekimi tarihi: TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet hak sahipliği sorgulama