Rize’de feci kaza: Bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekibi sek edildi. Araçta sıkışan Adnan Aydın ve babası Ziver Aydın sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücü Adnan Aydın olay yerinde hayatını kaybederken babası Ziver Aydın ise olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.