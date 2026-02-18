Yeni Şafak
Rize’de feci kaza: Bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

00:1718/02/2026, Çarşamba
IHA
Rize’nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, araçta bulunan babası ise ağır yaralandı.

Kaza; ilçeye bağlı Kıyıcık Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adnan Aydın sevk ve idaresindeki 08 ABJ 372 plakalı otomobil sürücüsünün Rize’den Artvin istikametine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra yol üzerinde bulunan üst geçidin merdivenlerinin iç kısmına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekibi sek edildi. Araçta sıkışan Adnan Aydın ve babası Ziver Aydın sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücü Adnan Aydın olay yerinde hayatını kaybederken babası Ziver Aydın ise olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

 Baba Aydın’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Adnan Aydın’ın Artvin’in Borçka nüfusuna kayıtlı olduğu ve Arhavi İlçesi Ulukent Köyü Camii imamı olduğu öğrenildi.

#Rize
#Trafik kazası
#İmam
