Bir ilimizde kar kalınlığı 3 metreyi aştı: Beyaz örtü evleri yuttu

Bir ilimizde kar kalınlığı 3 metreyi aştı: Beyaz örtü evleri yuttu

11:0524/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
DHA
Karadeniz'in zirvesinde kar esareti eşsiz bir görsel şölene dönüştü! Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aşarak adeta evleri yuttu. İşte dron kamerasına yansıyan kartpostallık görüntüler...

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.

KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI


Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

 Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti. 7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı.

 Beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi. 

