Bir ilimizde kar kalınlığı 3 metreyi aştı: Beyaz örtü evleri yuttu

Karadeniz'in zirvesinde kar esareti eşsiz bir görsel şölene dönüştü! Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aşarak adeta evleri yuttu. İşte dron kamerasına yansıyan kartpostallık görüntüler...
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.
KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı.
Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti. 7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı.
Beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.