Seyir halindeki alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

00:212/03/2026, Pazartesi
AA
Kozan’da seyir halindeki otomobil alev aldı, kullanılamaz oldu.
Kozan’da seyir halindeki otomobil alev aldı, kullanılamaz oldu.

Adana’da seyir halindeki otomobil, A.U. idaresindeyken alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

A.U. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobil, Çulluuşağı Mahallesi Dişbudak mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.




