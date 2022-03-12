Avcılar'da evsizler otele yerleştirildi.

Avcılar'da evsizler otellere yerleştirildi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Avcılar'da sokaklarda kalan evsizler, için çalışma başlatıldı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız'a talimat vererek, geçen aralık ayında başlattıkları evsiz, gidecek yeri bulunmayan kişilerin bulunarak tahsis edilen otellere yerleştirilmesi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

10 EVSİZ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Kar yağışının başlaması ve havanın aniden soğuması ile Emniyet Müdürlüğü ve belediyeye de bu konuda duyarlı olunması için çağrı yapıldı. İlçede kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan kapısız, penceresiz binalarda veya parklarda kalan 1'i Filistinli, 10 evsiz bulundukları yerlerden alınarak otellere götürülürken, kendilerine kişisel temizlik malzemeleri, giyecek ve günde iki öğün yemek verilmesi sağlandı.

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Vakıf Müdürü Bilal Yıldız ile kurum görevlilerinden Muharrem Baş, otele yerleştirdikleri evsizlerin yanına giderken, tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlattı. Yıldız, memleketine gitmek isteyenlerin otobüs bilet ücretlerini de karşılayıp yol harçlığı verdiklerini de ekledi.