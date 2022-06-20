Gündem Avcılarda trafik ışıklarında cinayet
İSTANBUL

Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet

Avcılar'da trafik ışıklarında duran korsan taksiye arkadaki otomobilden inen iki kişi tarafından ateş edildi. Saldırıda ağır yaralayan Oğuz Bora Tunç hastanede hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Avcılarda trafik ışıklarında cinayet
Foto: DHA.

Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı.

  • 34 JD 6317 plakalı otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a (46) ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


KORSAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİLERİ TANIDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan korsan taksi şoförü Yusuf Erkekdağ'ın ifadesini aldı. Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş D. ile Arda D. isimli kişilerin yanlarına gelerek ateş ettikten sonra uzaklaştıklarını anlattı. Erkekdağ, şüphelileri tanıdığını ifade etti.

ÖNCE VURDULAR, SONRA HASTANE ÇEVRESİNDE TURLADILAR

Şüphelilerin Tunç'un hastaneye kaldırılması ardından da, hastane çevresinde birkaç tur attıkları belirlendi. Polis bölgede yaptığı araştırmada saldırıda kullanılan otomobili aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde buldu. Polis, saldırıda öldürülen Tunç'un 10 ayrı suçtan kaydının olduğunu belirledi.

Şüphelilerden Doğuş D.'nin (26) 14, Arda D.'nin (24) ise 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli aranıyor

Uydudan görüntülendi

Uydudan görüntülendi

Google Earth'ten 'flamingo' gözlemi.
Dipten ışıklı bölgelere doğru yayılıyor

Dipten ışıklı bölgelere doğru yayılıyor

​Marmara Denizi'ni sardı: Milyonlu rakamlara ulaştı.
Alevler her yeri sardı

​Kocaeli'de kimya fabrikasında büyük yangın.

​İstanbul'da bir garip operasyon.

​Müthiş buluş: Yakıt tüketimini yüzde 30 azaltacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Parlementer Konferansı'nda göçmen mesajı.

Kızıl renkler doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

DEAŞ'lı teröristler Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.