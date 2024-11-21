Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
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