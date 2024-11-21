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Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle trafiğe kapatıldı

17:0921/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu yönü araç yangını nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı.


Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.




#Avrasya tüneli
#trafik
#yangın

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