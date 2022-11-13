Avrasya Tüneli rekor tazeledi

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli, en son 27 Ekim tarihinde 70 bin 121 araçla 2022’nin en yüksek rakamına ulaşmıştı. 9 Kasım Çarşamba günü 71 bin 110 araç geçişi ile rekor yenilendi. 2022 yılı için hesaplanan 70 bin 223 birim araçlık günlük trafik garanti rakamı da aşıldı.
22 Aralık 2016’da hizmete açılan tünelden bugüne kadar toplam 94,5 milyon araç geçti. 1 Mayıs itibariyle motosiklet kullanıcılarına da açılan Avrasya Tüneli’nden bu tarihten itibaren toplam 266 bin motosiklet geçiş yaptı.
İşletme döneminde 200 kişiye istihdam sağlayan Avrasya Tüneli, zaman ve yakıttan da tasarruf sağladı. Tünel, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam trafiğinde kullanıcılarına 86 dakikayı aşan zaman kazancı sağladı.
Zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 32 dakika olarak gerçekleşti.
1 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olan 00.00-05.00 saatleri arasındaki yüzde 50 indirim uygulamasıyla da indirimli saatlerdeki ortalama trafik yüzde 111 arttı.
FOTOĞRAF 7
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Avrasya Tünelinin bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.
25 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU, 35 BİN TON YAKIT TASARRUFU 2016 yılında açılan Avrasya Tünelinden 5 yılda 79 milyon aracın geçtiğinin altını çizen Karaismailoğlu, Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre; tünel kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağlıyor. Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tünelini kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-km azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı ifadelerini kullandı.
Avrasya Tünelinde 1 Ocaktan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin devreye alındığını belirten Karaismailoğlu, gece tarifesinde araçların yüzde 50 indirimli geçtiğini kaydetti.
Güvenlik tedbirlerinin de ön planda tutulduğunu da aktaran Karaismailoğlu, “Geçtiğimiz yıl Avrasya Tünelinde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 55 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 51 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü. Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti dedi.
5 YILDA 50 BİN TON EMİSYON AZALIMI GERÇEKLEŞTİYatırımların çevreci olmasına da önem verdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, Avrasya Tünelinin, 2021 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladığını, ayrıca 5 yılda toplam 37,2 ton atığın geri kazandırıldığını belirtti.
Toplam 50 bin ton emisyon azalımının gerçekleştiğini de ifade eden Karaismailoğlu, Bu miktar ile yaklaşık 2 milyon ağacın üstleneceği göreve eşdeğer tasarruf edilmiş olundu. Türkiyede ilk kez Avrasya Tünelinde uygulamaya alınan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker), 2021 yılında İnşaat ve Mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer (NCE) Dergisi tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü. Sistem, bir yılın sonunda tünel içindeki ani hız değişimlerini yüzde 69 azalttı. Trafik verimliliğinin yüzde 8,5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yüzde 53 oranında azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu ifadelerini kullandı.
Avrasya Tüneli'nin 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığına dikkat çekerek, tünelin ülke ekonomisine katkısının toplam 8,1 milyar lira olduğunu açıkladı. Karaismailoğlu tünelin İstanbul trafiğini de rahatlattığını söyledi.
FOTOĞRAF 15
37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray ve 38 yaşındaki Elektrik Mühendisi Deniz Giray çifti, 2015 yılında evlendi. İlk çocukları Devin Ege ise 2 gün önce, Avrasya Tünelinde hayata gözlerini açtı.
Kartalda yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievlerdeki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneline vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tünelinden, kucağında bebeği ile çıktı.
Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tünelinde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tünelinden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.
OĞLUM BEKLEMEDİ BEN DE ONA EBELİK YAPTIM Anne Giray, “Sanırım Avrasya Tünelinde ilk doğan bebek oldu oğlumuz. Bizim için şaşkınlık, mutluluk, heyecan… o sırada hepsi bir aradaydı. Ne yapacağımızı bilemedik tabii ilk önce. İhtimal verdiğimiz bir şey değildi, hastaneye yetişmeye çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki gerçekten oğlumuz beklemeyecek. Ve doğumu arabada gerçekleştirmek zorunda kaldık. Eşim de sağ olsun bizi yetiştirmek için elinden geleni yaptı ama oğlum beklemedi, ben de ona ebelik yaptım diye konuştu.
“AVRASYA TÜNELİNE GİRDİĞİMDE HAMİLEYDİM, ÇIKTIĞIMDA OĞLUMUZ KUCAĞIMDAYDI Kartalda yaşadıklarını ve doktorlarının bulunduğu Bahçelievlerdeki hastaneye biran önce yetişmek için yola çıktıklarını anlatan Giray, şunları söyledi: “Bahçelievlerde doktorumuz. Onun yanına gelmemiz gerekiyordu. Sancı saat 05.00 gibi başladı ama evden çıkıp buraya gelinceye kadar sancılar çok şiddetlendi. Ben de doğuracağımı anlayınca kendimce pozisyon aldım arabanın ön koltuğunda. Baktım ki bebek geliyor… Nasıl olsa kadınlar eskiden de bu şekilde doğuruyordu, aklıma onlar geldi. Tabii acı, sancı hepsini yaşadım. Biraz yüksek sesle bağırmış, çağırmış da olabilirim ama bebek baktım ki geliyor artık, onu doğurmak zorunda olduğumu anlayınca, gerekeni yapmak durumundaydım..
Çünkü onu anne karnında bırakmaya çalışmak hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyordu. Sonra bir baktık geldi. Kafası gelince artık devamını almak durumunda kaldım. Kafası çıkınca, kafasını tuttum ve kucağıma yatırdım. Çok da sakin bir şekilde doğdu oğlum sağ olsun… Avrasya Tüneline girdiğimde hamileydim. Çıktığımda artık oğlumuz kucağımızdaydı. Doğmuştu. Bizim için gerçekten unutulmaz bir an. Biz şanslıyız, bebeğimizi babamızın da gayretiyle sağlıkla kucağımıza aldık
“POLİS DESTEK OLDU, BİR ARAÇ TÜNELDE ESKORTLUK ETTİ Baba Deniz Giray ise o anları şöyle anlattı: “Öncelikle çok panik oldum tabii ben de, ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Anlayamadık nasıl bir şey geldiğini, mosmor bir şey geldi. Daha sonradan anladık çocuk olduğunu. Eşim o sırada bağırmaya başladı. ben geleceğini tahmin etmiyordum. O sırada benim kornam bozuldu. Dörtlülerle, selektörlerle gidiyordum zaten. Sağ olsunlar Avrasya Tüneline kadar bir polis bize destek oldu, emniyet şeridinden geldik...
Avrasya Tünelinde de bir eskort arabası arkamıza takıldı. Yol veren herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten bir acil durum olduğunda memleketimizin insanı yol veriyormuş. Kartaldan buraya sabah 8 trafiğinde 48 dakikada geldik. Doğum Avrasya Tüneline girince başladı. içeri girdiğimizde sancı üst noktadaydı ve tünelden çıktığımızda Devin Ege bizimle birlikteydi
KORDONU ARABADA KESİLDİ Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldikten sonra o anları kaydeden baba Deniz Giray de “Tam doğum anını kaydedemedik tabii ki, o sırada biz de çok paniktik. Avrasya Tünelinden çıktıktan 10 dakika sonra çekebildim. Doğmuştu artık, durumu iyiydi bize göz kırpıyor, hareket ediyordu...
Paniğimiz biraz azalmıştı. Onu sardık, o zaman çekebildik. Hastaneye gelince, Canan hemşire hemen arabaya koştu, bindi. Kordonu arabada kesildi. Tüm operasyon koltukta oldu ifadesini kullandı.
Avrasya Tünelinde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Avrasya Tünelinde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Avrasya Tünelinde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Avrasya Tünelinde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Avrasya Tünelinde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Avrasya Tüneli'nde inanılmaz olay: Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Avrupa ile Asya kıtasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde doğum gerçekleşti. Derinliği 106 metreyi bulan tünelde doğum yapan öğretmen Seda Giray, "Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı" dedi.