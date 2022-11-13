Avrasya Tüneli rekor tazeledi

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli, en son 27 Ekim tarihinde 70 bin 121 araçla 2022’nin en yüksek rakamına ulaşmıştı. 9 Kasım Çarşamba günü 71 bin 110 araç geçişi ile rekor yenilendi. 2022 yılı için hesaplanan 70 bin 223 birim araçlık günlük trafik garanti rakamı da aşıldı.

22 Aralık 2016’da hizmete açılan tünelden bugüne kadar toplam 94,5 milyon araç geçti. 1 Mayıs itibariyle motosiklet kullanıcılarına da açılan Avrasya Tüneli’nden bu tarihten itibaren toplam 266 bin motosiklet geçiş yaptı.

İHA

İşletme döneminde 200 kişiye istihdam sağlayan Avrasya Tüneli, zaman ve yakıttan da tasarruf sağladı. Tünel, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam trafiğinde kullanıcılarına 86 dakikayı aşan zaman kazancı sağladı.

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İHA

Zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 32 dakika olarak gerçekleşti.

1 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olan 00.00-05.00 saatleri arasındaki yüzde 50 indirim uygulamasıyla da indirimli saatlerdeki ortalama trafik yüzde 111 arttı.

FOTOĞRAF 7 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Avrasya Tünelinin bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti. 25 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU, 35 BİN TON YAKIT TASARRUFU 2016 yılında açılan Avrasya Tünelinden 5 yılda 79 milyon aracın geçtiğinin altını çizen Karaismailoğlu, Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre; tünel kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağlıyor. Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tünelini kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-km azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı ifadelerini kullandı. Avrasya Tünelinde 1 Ocaktan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin devreye alındığını belirten Karaismailoğlu, gece tarifesinde araçların yüzde 50 indirimli geçtiğini kaydetti. Güvenlik tedbirlerinin de ön planda tutulduğunu da aktaran Karaismailoğlu, “Geçtiğimiz yıl Avrasya Tünelinde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 55 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 51 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü. Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti dedi. 5 YILDA 50 BİN TON EMİSYON AZALIMI GERÇEKLEŞTİYatırımların çevreci olmasına da önem verdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, Avrasya Tünelinin, 2021 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladığını, ayrıca 5 yılda toplam 37,2 ton atığın geri kazandırıldığını belirtti. Toplam 50 bin ton emisyon azalımının gerçekleştiğini de ifade eden Karaismailoğlu, Bu miktar ile yaklaşık 2 milyon ağacın üstleneceği göreve eşdeğer tasarruf edilmiş olundu. Türkiyede ilk kez Avrasya Tünelinde uygulamaya alınan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker), 2021 yılında İnşaat ve Mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer (NCE) Dergisi tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü. Sistem, bir yılın sonunda tünel içindeki ani hız değişimlerini yüzde 69 azalttı. Trafik verimliliğinin yüzde 8,5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yüzde 53 oranında azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu ifadelerini kullandı. Avrasya Tüneli'nin 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığına dikkat çekerek, tünelin ülke ekonomisine katkısının toplam 8,1 milyar lira olduğunu açıkladı. Karaismailoğlu tünelin İstanbul trafiğini de rahatlattığını söyledi.

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