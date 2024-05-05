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Avrasya Tüneli’nde günlük araç geçiş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nden 30 Nisan'da 93 bin 317 araç geçişi ile günlük araç geçişi rekoru kırıldığını açıkladı.

09:54 - 5/05/2024 Pazar
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Avrasya Tüneli
Avrasya Tüneli
Avrasya Tüneli
hizmete 22 Aralık 2016'da geçerek, İstanbul'un trafik yoğunluğu rahatlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir Uraloğlu
, Avrasya Tüneli araç geçiş sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olan Avrasya Tüneli’nin, Boğaz geçişinde kullanıcılarına hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet vermeye devam ettiğini anımsatan Uraloğlu, şöyle konuştu:


2024 yılı trafik garantisi günlük birim araç ortalaması 70 bin 733 olan Avrasya Tüneli’nde gerçekleşen trafik geçişi, bu yıl günlük ortalama 73 bin 911 birim araç ile trafik garantisinin yüzde 4 üzerinde gerçekleşmiştir.


"30 Nisan'da 93 bin 317 birimlik geçiş yapıldı"


Bakan Uraloğlu, geçen ay ortalama 75 binin üzeri aracın tünelden geçtiğini, 30 Nisan'da yeni bir rekorla 93 bin 317 birimlik geçiş rakamına ulaşıldığının altını çizerek şunları kaydetti:


Bakanlık olarak ulaşımın her modunda güvenli ve konforlu ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza sunmak hedefiyle durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Doğru planlama, doğru zamanlama ve doğru yerlerde yaptığımız yatırımlarla ülkemize dev eserler kazandırıyoruz.


Tünelden bugüne kadar toplam 132 milyon 373 bin araç geçti


Avrasya Tüneli’nden bugüne kadar toplam 132 milyon 373 bin araç geçtiğini vurgulayan Uraloğlu, şu açıklamayı yaptı:


Buna ek olarak 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin tünel kullanımına izin verilmesiyle bugüne dek toplam 1 milyon 247 bin motosiklet geçişi yapıldı. Nisan ayında 2 bin 991 motosiklet geçişi gerçekleşirken, motosikletler toplam geçişin yüzde 4’ünü, minibüsler yüzde 5’ini, otomobiller ise 91’ini oluşturmaktadır.



Bakan Uraloğlu 2023 yılı karayolları trafik hacim istatistiklerini duyurdu: Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı yol ağında gerçekleşen trafik hacimlerinin metropol kentlerin geçiş noktalarında hizmet veren bazı akslarda artış gösterdiğini belirterek, karayolları ulaşım yatırımlarının lokomotifi anlayışıyla yüksek standartlı yollar ile konforlu ve güvenli yol ağı oluşturduklarını söyledi. Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik hacmi 240 bine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise 190 bin araca ulaştığını belirterek, “2003 yılından bu yana ülke genelindeki trafik hacminin yüzde 195 artarak 154,5 milyar taşıt x km değerine ulaştı. Karadeniz Sahil Yolu’nda en fazla yoğunluk yaşanan kesim Trabzon geçişi oldu. Burada trafik hacmi 90 bin dolayında gerçekleşti” dedi.


#Avrasya Tüneli
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#araç
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