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İSTANBUL

Avrasya Tüneli'nde 'yangın' tatbikatı

Avrasya Tüneli'nde olası trafik kazası sonrasında meydana gelebilecek yangınlara karşı müdahale amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
Avrasya Tüneli acil durum tatbikatı için her iki yönde trafiğe kapatıldı.
Avrasya Tüneli acil durum tatbikatı için her iki yönde trafiğe kapatıldı.

Tatbikat senaryosuna göre, tünel içindeki araç yangını ihbarına Üsküdar ve Yenikapı itfaiye istasyonlarından birer araç çıkış yaparak tünele hareket etti.

Tünel araç trafiğine kapatılırken, itfaiye araçlarının tünele varış süreleri tespit edildi. Tünelin girişinde bulunan tabelalara "Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır" yazıldı.

DHA
Avrasya Tüneli'nde 'yangın' tatbikatı yapıldı.

Öte yandan Avrasya Tüneli'nin internet sitesinden, "10-11 Aralık 00:01 – 05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." açıklaması yapıldı.

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