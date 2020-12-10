Avrasya Tüneli'nde 'yangın' tatbikatı

İmamoğlu’nun icraatlarını saydılar: Avrasya Tüneli ve Marmaray’ı yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yıllık icraatlarının sorulduğu sokak röportajına verilen yanıtlar sunucuyu ve izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Üzerinde İmamoğlu'nun resmi olan tişört giyen vatandaş, “İBB Başkanının bir yıl içerisindeki icraatları nedir ' sorusuna “Avrasya Tünelini ve Marmaray'ı yaptı' yanıtını verdi. Röportaj veren bir kadının “hizmet etmek bir yılda nasip olmadı' sözleri de dikkat çekti.