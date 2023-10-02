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Avrupa basını Ankara'daki hain saldırıya 'terör' diyemedi

Başkent Ankara'da dün gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili batı medyası yine ikiyüzlü bir tavır sergiledi. Alman Devlet haber kuruluşu DW News, saldırı girişimine 'terör' diyemedi.

Lokman Özdemir
11:34 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ankara

Ankara

Dün başkent Ankara uzun bir sürenin ardından yine terörist saldırının hedefi oldu.

İçişleri Bakanlığı binası önünde dün saat 09.30 sıralarında canlı bombalı saldırı girişimi yaşandı. 2 terörist Kayseri'de gasp ettikleri hafif ticari araç ile Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde canlı bomba saldırısı gerçekleştirdi.

Batı medyasından yine ikiyüzlü tavır

Teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Ancak Batılı yayın organlarının yaşanan terör eylemini okurlarına aktarırken kullandığı dil, ikiyüzlülüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

'Terörist' dememeye çalıştılar

Almanya merkezli DW News, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin hazırladığı videolu haberinin başlığında 'İki "terörist" İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir aracı havaya uçurdu' ifadelerini kullandı. Başlıkta terörist ifadesinin tırnak içine alınması dikkat çekti.

Yayınladıkları videonun başlığında 'bir arabanın havaya uçurulduğu' iddia ediliyor. Ancak videoda havaya uçan bir aracın olmadığı bir intihar saldırısı gerçekleştiği açıkça görülüyor.

Öte yandan teröristlerden birinin PKK bağlantısı ortaya çıkarılmışken söz konusu videoda saldırının kimse tarafından üstlenilmediği ifade ediliyor.



#Ankara
#terör
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#saldırı
32 dakika önce
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