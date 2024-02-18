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Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde önemli adım: Kişisel veriler uyumlu hale getiriliyor

Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde önemli bir adım daha atıyor. Ülkede yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyumlu hale getirilecek. Bu adım, Türkiye'nin AB normlarına uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kişisel verilerin korunması konusunda AB standartlarına uyum, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinde önemli bir ilerleme olarak görülüyor.

07:57 - 18/02/2024 Pazar
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Türkiye
’nin AB’ye üyeliği için gerekli olan kriterlerden biri daha yerine getiriliyor. Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyumlu hâle getirilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Yeni düzenleme ile kişisel verilerin işlenmesi ve yurt dışına aktarımı konusundaki mevzuat güncelleniyor. Böylece, yurt dışına veri aktarımı uluslararası normlara uyumlu hâle gelmiş olacak. Düzenleme ile rekabetçiliğin artırılması ve özellikle elektronik ticaretle ilgili yatırımcıların kişisel bilgileri yurt dışı ile paylaşımı önündeki engeller kaldırılıyor. Yeni düzenlemeye göre, özel nitelikli kişisel bilgilerin işlenmesinde, ilgili kişinin rızasının olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlarla ilgili hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi şartlar aranacak.


72 kriterden 6'sı hariç tamam


Türkiye, AB süreci için bugüne kadar 72 kriterden altısı hariç tamamını yerine getirmiş durumda. Vize serbestisi ve tam üyelik sürecinde AB ‘Terörle mücadele mevzuatında değişiklik, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) tavsiyeleri doğrultusunda yolsuzlukla mücadele için yeni düzenlemeler, AB üyesi ülkeler ile adli yardımlaşma ve suçluların iadesi, Europol ile iş birliği, Kişisel verilerin korunması konusunda AB standartlarında değişiklik yapılması ve ikili geri kabul protokollerinin uygulanmasında AB’nin gündeme getirdiği problemlerin giderilmesi’ kriterlerinin de yerine getirilmesini istiyor. Bu kriterlerden biri olan kişisel verilerle ilgili mevzuatı, AB ile uyumlu hale getirecek düzenlemeler, AK Parti’nin önceki gün TBMM’ye sunduğu yargı paketinde yer alıyor. Kişisel verilerle ilgili yeni hükümler 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.




#Türkiye
#Avrupa Birliği
#Kişisel Veriler
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