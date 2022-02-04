​Avrupa katliama ortak: Yunanistan sınırında donarak ölen göçmen sayısı 19 oldu ​

Tüm dünya Yunan barbarlığı karşısında şok oldu. Yunanistan, sınırda gözaltına aldığı göçmenleri ayakkabı ve elbiselerini alarak Türkiye sınırına itti. Korumasız bir şekilde sınırda kalan 19 göçmen donarak hayatını kaybetti. Yunanistan’ın tüm insanlık onurunu ayaklar altına aldığı bu vahşi davranışı lanetlendi. Türkiye başta olmak üzere bir çok ülke bu duruma tepkisini dile getirdi. BM ise acil soruşturma açılması için talepte bulundu.

Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

ACİL SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan sınırında kıyafetleri alınarak geri itilen düzensiz göçmenlerin donarak ölümüne ilişkin acil soruşturma çağrısı yaptı. BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, düzensiz göçmenlerin donarak ölmesini “yürek parçalayıcı” olarak niteledi. Sözcü Mantoo, “Haberler karşısında şoke olduk ve derin üzüntü içindeyiz.” ifadesini kullandı. Mantoo, Yunanistan’da yaşanan olaya ilişkin ilgili tüm taraflarla konuyu takip ettiklerini belirterek, “Acil bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Mülteci ve göçmenlerin hayatlarının, haklarının, güvenliklerinin ve esenliklerinin korunmasını ve ilk sıraya konulmasını sağlamaya yönelik çağrımızı yineliyoruz ” dedi.

DONARAK ÖLEN İNSANLIĞIMIZ

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) de, Yunanistan sınırında geri itilen 19 düzensiz göçmenin donarak ölmesine tepki gösterdi. Açıklamada, “Aslında donan, her türlü gelişmişliğiyle algılarımızı körelten hegemonik aklın, küresel sessizliğidir. Yok oluşunu izlediğimiz insanlarla birlikte yok olan hukuktur. Dalgalarda yok olan, birer üyesi olduğumuz insanlığın ta kendisidir” denildi. Alman hükümeti, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması çağrısı yaptı.

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Göçmenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Edirne’den İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

KATİL TEMASA GEÇTİ!

Yunan katliamının en büyük ortağı Avrupa Birliği (AB), 19 göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Yunanistan makamlarıyla temasta olduklarını bildirdi. “Doğruluğu teyit edilirse bu tür muameleler hoş görülemez.” diyen Hipper, AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson’un Yunanistanlı muhatabıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

Ölü sayısı 19’a yükseldi

Edirne’nin İpsala ilçesinde önceki günden bu yana donarak ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 19’a yükseldi. Edirne’nin İpsala ilçesinde 7 düzensiz göçmen ölü bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve dün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19’a ulaşmıştır.” denildi. İpsala ilçesinde 7 cesedin daha bulunmasıyla önceki günden bu yana donarak ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 19’a yükseldi. Jandarma ekipleri, karadan ve havadan dron ile arama yapıyor, sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor. Paşaköy önceki Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan bir düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yeter artık!

Sistemli olarak göçmenleri Ege Denizi’nde ölüme iten Yunanistan, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak geri itilen 19 göçmen sınırda donarak can verdi.

Yunanistan’ın kan donduran bu uygulamasına tepkiler de büyük oldu. İşte o tepkilerden bazıları:

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-TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu insanlık dışı eylemin sorumluluğu Yunanistan kadar, ona karşı tavır geliştirmeyen Avrupa ülkelerine de aittir.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 12 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Dün onlara ulaştığımızda 11’i maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli!

KÜRESEL SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREK

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Yeter artık! Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Sözde AB üyesi Yunanistan’ın bu tavrını lanetliyor, uluslararası kuruluşları, özellikle BM Mülteciler Yüksek Komiserliğini göreve davet ediyoruz.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz: AB üyesi Yunanistan sınırında, güvenlik güçlerince itilip donarak ölüme terk edilen mülteciler, yaşadığımız dünyanın acımasız şartlarını bir kez daha gösterdi. Küresel sistemin değişmesi gerektiği çok açık

SİSTEM GÖÇMENLERİ ÖLDÜRMEK ÜZERİNE KURULMUŞ

- TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu: Batı’nın şımarık çocuğu Yunanistan ise bu haliyle karanlığın ilkelliğine gömülmeye mahkumdur.

- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi ve AK Parti Milletvekili Serap Yaşar: Ege’de sistem adeta göçmenleri yaşatmak değil öldürmek üzere kurulmuş.

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HAYAT Bakan Koca'dan göçmenleri geri iten Yunanistan'a tepki: İnsanlık ölmemeli

FOTOĞRAF 20 Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne’ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. Edirne’nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlar tarafından ayakkabıları, elbiseleri soyularak geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri ambulanslarla Edirne’den alınarak Adli Tıp Kurumuna getirildi. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada , \"İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden dokuz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır\" denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan katliamla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki göstererek, \"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik\" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurguladı. Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 düzensiz göçmene ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan Kıran, şunları kaydetti: \"Türkiye, Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin tehlikeli biçimde mültecileri geri itmesine ilişkin uluslararası toplumu defalarca uyardı. Bu geri itme faaliyetleri özellikle havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik sonuçlar doğuruyor. Yunanistan, bir an önce bu yasa dışı faaliyetlerine son vermelidir.\" Yunan birlikleri faciaya yol açtı: Donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a getirildi Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne'ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan katliamla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki göstererek, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" ifadelerini kullandı.

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