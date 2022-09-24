Gündem Avrupa zirvesine davet
ANKARA

Avrupa zirvesine davet

Özbekistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine misafir katılımcı olarak iştirak eden Türkiye, bu kez Avrupa’dan davet aldı.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
Avrupa zirvesine davet
Arşiv

Özbekistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine misafir katılımcı olarak iştirak eden Türkiye, bu kez Avrupa’dan davet aldı. Avrupa’da AB’yi güçlendirme fikrinden yola çıkarak oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine, birliğe aday ülke statüsünde olan Türkiye de davet edildi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkeye davet gönderildi. Türkiye’nin zirveye katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerilen “Avrupa Siyasi Topluluğu” projesinin ilk toplantısı Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek. Avrupa Siyasi Topluluğu buluşmasında başlıca gündem maddelerinin; Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ve savaştan kaynaklanan gıda ve enerji krizlerinin çözümünün yanı sıra Türkiye’nin öncülüğünde kurulan tahıl koridorunun olması bekleniyor.

AB Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek
DÜNYA
AB Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek
KPSSye girecekler dikkat

KPSS'ye girecekler dikkat

​Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık kalacak.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putine baskı yapacak araçlara sahip

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: CHP babamın partisi

Beşiktaşlı Redmond'ın el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

​Rusya'dan Antalya'ya son bilet 202 bin TL'ye satıldı.

Yer Avcılar: Duyanlar hayrete düştü.

​Rus petrolünü kaçırırken görüntülendi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.