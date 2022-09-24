Avrupa zirvesine davet

Özbekistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine misafir katılımcı olarak iştirak eden Türkiye, bu kez Avrupa’dan davet aldı. Avrupa’da AB’yi güçlendirme fikrinden yola çıkarak oluşturulan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine, birliğe aday ülke statüsünde olan Türkiye de davet edildi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkeye davet gönderildi. Türkiye’nin zirveye katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerilen “Avrupa Siyasi Topluluğu” projesinin ilk toplantısı Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek. Avrupa Siyasi Topluluğu buluşmasında başlıca gündem maddelerinin; Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ve savaştan kaynaklanan gıda ve enerji krizlerinin çözümünün yanı sıra Türkiye’nin öncülüğünde kurulan tahıl koridorunun olması bekleniyor.

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