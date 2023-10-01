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Avrupa'dan Ankara'daki terör saldırısına kınama: Türkiye'yi terörle mücadelesinde destekliyoruz

Avrupa Birliği (AB), İsveç, İtalya ve Kosova, Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajları verdi.

14:27 . 1/10/2023 Pazar
AA
Ankara'daki saldırı girişiminde iki terörist etkisiz hale getirildi.

Ankara'daki saldırı girişiminde iki terörist etkisiz hale getirildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle şoke oldum" ifadesini kullandı. Michel, Türk halkında yara açmaya yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Birliğin saldırıyı kınadığını yineleyerek, "Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajını paylaştı.

AB Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, yaralı polis memurlarının bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu. Varhelyi, "Türkiye'yi terörle mücadelesinde destekliyoruz. değerlendirmesini yaptı.​​​​


İsveç

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ülkesinin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Terörle mücadelede Türkiye ile uzun vadeli işbirliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor, yaralananların bir an önce ve tamamen iyileşmesini diliyoruz." ifadesini kullandı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü bildirerek, ülkesinin Türkiye ile terörizmle mücadelenin her alanında ortaklık etme konusundaki kararlılığını vurguladı.


İtalya

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Ankara'dan gelen haberleri büyük dikkatle takip etmekteyim. İtalyan hükümeti, her türlü terörü şiddetle kınıyor ve Türkiye'ye tam dayanışmasını belirtiyor." ifadelerini kullandı. Bu arada, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırarak yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Kosova

Kosova Başbakanı Albin Kurti de terör saldırılarını duyduğunda üzüldüğünü belirterek, "Ancak amaçlanan hasarın Türk kurumları tarafından büyük ölçüde önlendiğini öğrenince rahatladım." değerlendirmesinde bulundu. Kurti, yaralananlara acil şifalar diledi.



#AB
#Ankara
#terör saldırısı
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