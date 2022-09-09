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İSTANBUL

Avrupalı öğrenciler Bağcılar’da çevre eğitimi aldı

“Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi” kapsamında İstanbul’da bulunan Avrupalı öğrenciler, mecliste bir araya geldiği Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’le iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’deki çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten Kuzey Makedonyalı Ines Redjıkj, “Kendi ülkemizle karşılaştırdığımızda burada yapılan işlerin kaliteli olduğunu fark ettik. Bu noktada, burada güzel şeyler oluyor” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Avrupalı öğrenciler Bağcılar’da çevre eğitimi aldı
Avrupalı gençler Bağcılar'da buluştu

Bağcılar Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) ortaklaşa düzenlediği “Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi” kapsamında Belçika, Romanya ve Kuzey Makedonyalı 15 öğrenci, İstanbul’a geldi. Bağcılar’da ağırlanan gençler, 7 gün boyunca “Yeşil Mutabakat ve Aktif Vatandaşlık” üzerine eğitim alıyorlar. Öğrenciler, bu süreçte uzmanlarla görüşerek Türkiye’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi ediniyor.

ATIKLAR, ARTIK PROFESYONELCE YÖNETİLİYOR

Program çerçevesinde Avrupalı gençler, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in konuğu oldu. Özdemir, meclis salonunda ağırladığı öğrencilerle iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre politikalarıyla ilgili konuştu. 90’lı yıllar öncesiyle sonrasını mukayese ederek Türkiye’de yaşanan değişime değinen Özdemir, “O zamanlar çevresel problemler söz konusuydu. Vahşi depolama denilen düzensiz depolama yöntemiyle çöpler toplanır ve bir noktaya getirilirdi. Bu hem hava kirliliğine neden olurdu hem de metan gazı sıkışmasıyla can kayıplarıyla sonuçlanan patlamalar gerçekleşirdi. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ve sonra da AK Parti belediyeciliğinin çalışmalarıyla atık, bir tehdit olmaktan çıktı. İstanbul’da şu an bütün çöpler düzenli şekilde atık ayrıştırma tesislerine götürülerek burada ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşümü sağlanıyor. Atıklar İstanbul’da çok profesyonelce yönetiliyor. Bunlardan enerji de üretir hale geldik” dedi. Özdemir, ray sistemlerindeki gelişmelerden doğalgazın yayılmasıyla hava kirliliğinin azalmasına ve bisiklet yollarının artırılmasından 2023’te yola çıkacak olan TOGG için elektrik şarj istasyonlarının kurulmasına kadar birçok çalışmadan da bahsetti.

KENDİ ÜLKEMİZLE KARŞILAŞTIRDIĞIMIZDA BURASI DAHA KALİTELİ

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ile Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin de katıldığı toplantıda; konuk öğrenciler, merak ettikleri bütün soruları Özdemir’e yöneltip cevap aldı. Program sonunda gençler, Türkiye’de uygulamaları çok beğendiklerini söyledi. Aktif politikada rol alırsa çevre alanında çalışmalar yapmayı düşündüğünü belirten Kuzey Makedonyalı Ines Redjıkj, “Başkanın söylediklerini çok kıymetli buluyorum. Kendi ülkemizle karşılaştırdığımızda burada yapılan işlerin daha kaliteli olduğun fark ettik. Bu noktada burada güzel şeyler oluyor” dedi.

Gençleri, Bağcılar’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Özdemir, öğrencileri tebrik edip eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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