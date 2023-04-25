Avrupa’nın batarya üssü olacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Türkiye'yi Avrupa'nın batarya üretim üssü haline getireceğiz” dedi.

Bursa Gemlik’te Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılan Erdoğan, Togg'un satışa sunulmasıyla Türkiye'nin giderek gelişen elektrikli araç sektöründe “Artık ben de varım” dediğine dikkat çekti. “Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

HER ÜÇ DAKİKADA BİR TOGG

“Togg’un fabrikası nerede?’, ‘Bu inşaatı bitiremezsiniz’ dediler. Sonra, ‘Buralarda üretim bandı yok, siz bu araçları üretemezsiniz’ dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa, ‘Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz’ dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi.Muhalefetin ‘Fabrikası yok’ dediği Togg’un Gemlik’teki tesislerinde her üç dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin. 2030 yılına kadar 1 milyon Togg’u sahipleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren Togg’u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.”

ŞARJ İSTASYONLARI DAHA DA ARTACAK

Togg ile birlikte Türkiye’nin vizyoner bir adım attığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde Avrupa’nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Elektrikli araçlar hızlı şarj istasyonları destek programı kapsamında 81 ilde bin 572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. 2022 Ağustos’ta 250 adet olan hızlı şarj noktası 700’ü aştı. Bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak.”

30 milyar avro katkı sağlayacak

Batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımların, Türkiye’nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Bugünkü tesisin devreye girmesiyle 2026 yılı itibariyle batarya hücresi de dahil olmak üzere yüksek nikel içerikli batarya modül ve paketleri üreten entegre bir üretim merkezine dönüşecek. SIRO bu yatırımla 10 yılda milli gelire 30 milyar avro, cari açığın azaltılmasında 10 milyar avro üzerinde katkı sağlayacak, istihdama 7 bin çalışanla destek verecektir. SIRO’nun ilk etapta hedeflediği 20 GW saat kapasiteyi 50 GW saat üzerine çıkarmasını bekliyoruz” dedi.

Mezhep ayrımı derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. İnsanlar arasında üstünlüğün sadece Allah'a olan yakınlıklarıyla ölçülebileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: Ey zillet ittifakı, ey cumhura karşı olan ittifak, şunu bilin, biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız. Biz ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a üstünlüğüne inanmayız. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim tek dinimiz var, İslam.











