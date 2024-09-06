Avrupa'nın en yoğunu İstanbul Havalimanı oldu

Havacılık sektörüne ilişkin araştırmalara imza atan Cirium'un verilerine göre İstanbul Havalimanı, dünyanın "bağlantısı en fazla" havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. Bu gelişmenin üzerine bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Yaygara yaptıkları şeyin en iyisi olması hiç rahatsız etmiyor mu?" yorumu gündem oldu.