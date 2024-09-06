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Avrupa'nın en yoğunu İstanbul Havalimanı oldu

Eurocontrol'ün haftalık "Avrupa Havacılık Raporu"na göre, İstanbul Havalimanı 1.494 uçuşla yoğunluk açısından listenin zirvesinde yer aldı.

12:49 - 6/09/2024 Cuma
AA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 26 Ağustos-1 Eylül'e ilişkin yayınladığı "Avrupa Havacılık Raporu"na göre, İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.


İstanbul Havalimanı, 26 Ağustos-1 Eylül'ü kapsayan dönemde, günlük ortalama 1.494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.


Antalya sekizinci sırada


İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1.447 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1442 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1359 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.


Antalya Havalimanı da günlük 1.028 uçuşla listede 8. sırada yer aldı.




#İstanbul Havalimanı
#Avrupa
#Antalya Havalimanı
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