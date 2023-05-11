Avrupa'nın şaibe fonu

Türkiye’de seçimlerde şaibe olabilir algısıyla sandıklarda görev almak üzere 50 bin gönüllü toplayan ve bu sayıyı 200 bine çıkarmak isteyen Oy ve Ötesi Derneği, ABD ve Avrupa ülkelerinden milyonlarca liralık fon alıyor. Derneğe sadece İsveç Başkonsolosluğu 15 Mart 2023’te 1 milyon 346 bin lira para aktardı.

PARA VERMEK İÇİN SIRAYA GİRMİŞLER

Derneğe kurulduğu 2014 yılından bu yana İsveç Başkonsolosluğu’nun yanı sıra ABD Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği, Norveç Büyükelçiliği ile European Endowment for Democracy ve Almanya merkezli Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin aralarında bulunduğu çok sayıda kuruluş fon sağladı.

ALMAN HEINRICH BÖLL BURADA DA VAR

Örneğin Brüksel merkezli European Endowment for Democracy’nin 27 Şubat 2023’te derneğe gönderdiği para miktarı 85 bin avro (1 milyon 820 bin lira). Hollanda en büyük miktarı 665 bin lira olan (4 Aralık 2020) 5 ayrı para transferi gerçekleştirdi. Türkiye’de tüm muhaliflere para aktarmakla tanınan Alman Heinrich Böll Stiftung Derneği ise 14 Mayıs seçimlerinde kullanılmak üzere 2022 yılı sonlarında Oy ve Ötesi Derneği’ne 4 ayrı transferle 676 bin lira gönderdi.

8,5 MİLYON LİRADAN FAZLA

Derneğe 2014 yılından bu yana Türk Lirası, dolar, avro ve Norveç kronu olarak gönderilen para 8,5 milyon lirayı geçiyor. Paranın büyük bölümü TL olarak verildiği için miktar bugünkü kurlarla hesaplandığında çok daha fazla.

17/25 ARALIK’TAN SONRA KURULDU

Oy ve Ötesi Derneği, FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpasından sonraki ilk seçimler olan Mart 2014 mahalli seçimlerinde sonra harekete geçti. Deneğin Başkanlığını Ertim Orkun yapıyor. Şimdiye kadar seçim seçimde gönüllü toplayıp sandıklarda müşahitlik yaptılar.

Erdoğan karşıtı kampanyanın parçası

Ertim Orkun geçen ay T24’e verdiği röportajda, “Bizim (Türkiye’nin) güvenli bir seçim sistemimiz var. Kurulduğumuzdan bugüne seçim sonucunu etkileyecek ihlal denilecek bir şeyle karşılaşmadık. Organize bir usulsüzlük gözlemlemedik” dese de “Sandığa şaibe karışacak” motivasyonuyla hala gönüllü ve fon toplamaları dikkat çekiyor. Orkun, “Acaba ülkede hukuksuz bir şeyler oluyor mudur kaygısıyla yaşıyoruz” diyerek faaliyetlerine kılıf buluyor. Oy ve Ötesi’nin fonlanması, Batı medyasının 14 Mayıs öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı yayınları ve Alman devlet kanalı ZDF’nin firari FETÖ’cülere belgesel yaptırmasıyla devam eden kampanyanın da bir parçası görülüyor.







