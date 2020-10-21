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KONYA

Avukat gözünden ve boynundan bıçaklanarak yaralandı: Şüpheli gözaltına alındı

Konya'da avukatlık yapan Tuzcu'yu evinin asansöründe, kim olduğu belirsiz kişi hem gözünden hem de boynundan bıçaklayarak yaraladı. Şüpheliyi polis ekipleri gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
Şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, avukat Asilcan Tuzcu'yu, ikamet ettiği apartmanında bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

DHA

Avukat Tuzcu'yu, 15 Ekim'de, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada gözünden ve boynundan bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Akşehir Adalet Sarayı'na getirildi.

  • Avukat Asilcan Tuzcu, 15 Ekim'de, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde, evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gözünden ve boynundan bıçaklanmıştı.

Sağlık ekiplerince önce Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuzcu, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmişti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli F.Ö'yü gözaltına almıştı.

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