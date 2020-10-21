Avukat gözünden ve boynundan bıçaklanarak yaralandı: Şüpheli gözaltına alındı Konya'da avukatlık yapan Tuzcu'yu evinin asansöründe, kim olduğu belirsiz kişi hem gözünden hem de boynundan bıçaklayarak yaraladı. Şüpheliyi polis ekipleri gözaltına aldı.

Haber Merkezi 21 Ekim 2020, 15:57 Son Güncelleme: 21 Ekim 2020, 16:12 AA