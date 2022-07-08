Avukatlar isyan etti

Avukatlar İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Servet Bakırtaş için sokağa çıktı. İstanbul Barosu'nun çağrısı üzerine avukatlar dün Bakırköy Adliyesi önünde toplandı. Duruşmalara girmeme kararı alan avukatlar, bugün pek çok ilde eylem düzenledi. İstanbul 1 Nolu Barosu, saldırıda öldürülen avukat Servet Bakırtaş için Bakırköy Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı. İstanbul 1 Nolu Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, taammüden, üstelik görevi nedeniyle işlenmiş bir cinayetten söz edildiğini ve soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

AVUKAT DAVANIN TARAFI DEĞİLDİR

Uzun yıllardan beri avukatlara yönelik saldırılar ve tehditlerin giderek arttığını ifade eden Avukat Hakları Grubu Başkanı Gökhan Ahi de, “Avukat, davanın tarafı değildir. Avukat müvekkille özdeşleştirilemez, avukat suçun ortağı değildir. Bu yaşadığımız olayların artık sonunun gelmesini istiyoruz. Ama biz avukatlar olarak, etkili tedbirler almadıkça bu gibi olaylar maalesef ki devam edecek” dedi.

EN BÜYÜK SORUN BARO YÖNETİMİ

Bağımsız Avukatlar’ın İstanbul Barosu Başkan Adayı Gülden Sönmez ise “Avukatın yaptığı iş, hakikati ve adaleti arayış çabasıdır. Buna rağmen, tehdit ve baskılar bitmiyor. Bence en büyük sorun, baronun yönetim tarzı ve sorunları giderme tarzındaki yetersizlik” ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakırtaş dün son yolcuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan’da kılınan namazın ardından Kavaklı’daki Aile Mezarına defnedildi.

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"Cinayet için bugünü özellikle seçtim"

Bakırköy Karlıktepe Mahallesi'nde avukat Servet Bakırtaş'ı, müvekkili Öznur Tufan'ı Büyükçekmece Spotçular Çarşısı'nda öldüren Abdullah Türkoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısının ifadesinde, “Cinayet işlemeye dün sabah karar verdim. Avukat Servet Bakırtaş’ın bürosuna müşteri olarak girdim. Beni tanımadı. Daha sonra kendimi tanıtıp bana yaptıklarının cezasını çekeceklerini söyledim. Bana doğru hamle yapınca silahımı çıkarak ona doğru ateş açtım” dediği belirtildi.