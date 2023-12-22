Avukatlık yasası değişiyor

Bakan Tunç, Meclis Genel Kurulu’nda, bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Tunç, sosyal medya yasasına yönelik muhalefetten gelen eleştirilere de yanıt verdi. Tunç, gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu bulunan tek bir kişinin bulunmadığını bildirdi.

Tunç, 10 yıllık uygulamada 5 milyondan fazla dosyanın arabulucuların önüne geldiğini ve bunun 3,5 milyona yakını anlaşma ile sonuçlandığını bildirdi. Tunç, “Davanın iki tarafı olduğunu düşündüğümüzde 7 milyon insanımız mahkemeye gitmeden aralarındaki uyuşmazlığı dostane bir şekilde çözmüştür” ifadelerini kullandı. Tunç, “Avukatlık Kanunu taslağı üzerindeki bilim kurulu çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakip siz değerli milletvekillerimizin iradesine arz edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.