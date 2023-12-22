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Avukatlık yasası değişiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatlık kanunu taslağı üzerinde bilim kurulu çalışmalarının tamamlanmasının ardından Meclis’e sunulacağını bildirdi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:23 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Bakan Tunç, Meclis Genel Kurulu’nda, bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Tunç, sosyal medya yasasına yönelik muhalefetten gelen eleştirilere de yanıt verdi. Tunç, gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu bulunan tek bir kişinin bulunmadığını bildirdi.


ARABULUCUDA 3,5 MİLYON ANLAŞMA

Tunç, 10 yıllık uygulamada 5 milyondan fazla dosyanın arabulucuların önüne geldiğini ve bunun 3,5 milyona yakını anlaşma ile sonuçlandığını bildirdi. Tunç, “Davanın iki tarafı olduğunu düşündüğümüzde 7 milyon insanımız mahkemeye gitmeden aralarındaki uyuşmazlığı dostane bir şekilde çözmüştür” ifadelerini kullandı. Tunç, “Avukatlık Kanunu taslağı üzerindeki bilim kurulu çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakip siz değerli milletvekillerimizin iradesine arz edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.


#avukatlık
#yasa
#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
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