Ayağımızın basmadığı yer kalmayacak

Bunda bütün payın, aziz şehitler ve kahraman gazilerle birlikte Mehmetçiklere ait olduğunu söyleyen Güler, “Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız” dedi. Güler, Türk ordusunun, son bir asrın en kapsamlı, en yoğun, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiği bu hassas dönemde, terörle mücadele ile birlikte hudutların güvenliğinin de personel sayısı ve teknolojik bakımından en yoğun tedbirlerle sağlandığını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek verdiklerini, küresel ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrara katkı sağladıklarını vurgulayan Güler, şöyle devam etti: “Tüm bu girişim ve faaliyetler, Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, uluslararası müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini, ordumuzun da dünyanın en güçlü, en etkin ordularından biri olduğunu en açık şekilde ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz savunma ve güvenlik ortamında her zamankinden daha dikkatli, uyanık olmak ve çok çalışmamız hayati önemi haizdir.”