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Ayağımızın basmadığı yer kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu kaydetti. Güler, "Bitme noktasına gelen örgütün hareket kabiliyetinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız” dedi.

04:00 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 03:52 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için ayaklarının basmadığı yer kalmayacağını söyledi.

Şanlıurfa’da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki video telekonferans toplantısında, yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin komutanlarına seslenen Yaşar Güler, başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu ve örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına geldiğini belirtti.


HAREKET KAPASİTESİ SIFIRLANACAK

Bunda bütün payın, aziz şehitler ve kahraman gazilerle birlikte Mehmetçiklere ait olduğunu söyleyen Güler, “Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız” dedi. Güler, Türk ordusunun, son bir asrın en kapsamlı, en yoğun, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiği bu hassas dönemde, terörle mücadele ile birlikte hudutların güvenliğinin de personel sayısı ve teknolojik bakımından en yoğun tedbirlerle sağlandığını anlattı.


MÜZAKERE MASALARININ VAZGEÇİLMEZ ÜYESİYİZ

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek verdiklerini, küresel ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrara katkı sağladıklarını vurgulayan Güler, şöyle devam etti: “Tüm bu girişim ve faaliyetler, Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, uluslararası müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini, ordumuzun da dünyanın en güçlü, en etkin ordularından biri olduğunu en açık şekilde ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz savunma ve güvenlik ortamında her zamankinden daha dikkatli, uyanık olmak ve çok çalışmamız hayati önemi haizdir.”


Pakistan milli günü Ankara'da kutlandı

Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid’ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski bakan Mehdi Eker, Recep Akdağ, Efkan Ala’nın yanı sıra başkentteki misyon şefleri ve askeri ateşeler katıldı. Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid konuşmasında, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin asırlık bağlara dayandığını kardeşlik bağlarının bayrağını gelecek nesillere aktarmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

#Milli Savunma Bakanlığı
#terör örgütü
#operasyon
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