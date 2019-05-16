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BOLU

Ayaklarını çapa makinesine kaptırdı - Bolu haber

Ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Bolu'da evinin bahçesinde çapa yaparken, 2 ayağını da makineye kaptıran 75 yaşındaki Şerafettin Y. yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Evin bahçesine gelen sağlık ekipleri Şerafettin Y.'ye ​müdahale etti.
Evin bahçesine gelen sağlık ekipleri Şerafettin Y.'ye ​müdahale etti.

Bolu'daki olay, saat 11.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta Şerafettin Y.'ye ait evin bahçesinde meydana geldi.

Şerafettin Y., bahçesini ekmek için çapa yaptığı sırada 2 ayağını da makineye kaptırdı. Durumu fark eden komşuları 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Evin bahçesine gelen sağlık ekipleri Şerafettin Y.'ye müdahale etti.

  • İtfaiye ekipleri de Şerafettin Y.'nin ayaklarına saplanan çapa makinesini çıkardı. İki ayağında da kırık ve kesiler olan Şerafettin Y., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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