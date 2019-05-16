Ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Bolu'daki olay, saat 11.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta Şerafettin Y.'ye ait evin bahçesinde meydana geldi.
Şerafettin Y., bahçesini ekmek için çapa yaptığı sırada 2 ayağını da makineye kaptırdı. Durumu fark eden komşuları 112 Acil ekiplerine haber verdi.
Evin bahçesine gelen sağlık ekipleri Şerafettin Y.'ye müdahale etti.
- İtfaiye ekipleri de Şerafettin Y.'nin ayaklarına saplanan çapa makinesini çıkardı. İki ayağında da kırık ve kesiler olan Şerafettin Y., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.