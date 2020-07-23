Ayasofya Camii açılışı için İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, yarın cemaatine kavuşacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu nedenle perşembe ve cuma günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 24 Temmuz Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00’dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.

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23 Temmuz Perşembe günü trafiğe kapatılacak yollar

Bu kapsamda 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bağlanan yollar araç trafiğine kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecek.

OYNAT 05:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığının hazırladığı Ayasofya için bestelenen ve 9 dilde seslendirilen eseri Twitter hesabından paylaştı. Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce'nin kullanıldığı eserde birçok ünlü şarkıya imza atan ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen Türkçe seslendirmeyi icra etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 'Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, iz de senin...' ifadelerini kullandı.

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Açılış günü trafiğe kapatılacak yollar

24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren ise şu caddeler trafiğe kapalı olacak:

"Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan arası çıkan tüm cadde ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tünelden sahil istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk köprüsünden Sirkeci istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önünden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine, İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçükayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi ve Reşadiye Caddesi."

Alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi güzergâhları trafiğe açık olarak kullanılacak.

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OYNAT 01:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Ayasofya, esaret zincirinden kurtulmuştur. Bu zincir sökülüp atılmıştır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılacak olmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, 'Buradan müzeden aslına Ayasofya'nın tekrar camiye dönüşmesi bu milletin en doğal en tabii hakkıdır. Zannediyorum ki bu yara şu anda tedavi edildiği için, böyle bir kararı da gerek Danıştay 10'uncu dairemiz, gerekse şahsımın onayıyla birlikte yürürlüğe girmiş olması bizim aslında tarihe bir borcumuzdu ve bu borç ifa edildi . Bu, Ayasofya'nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir sökülüp atılmıştır. ' dedi.

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OYNAT Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya ile ilgili geçmişte yapılan bir yanlışı bugün biz düzeltiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Ayasofya başta olmak üzere milletimizin varlığı, birliği, özgürlüğü ile ilgili konularda kararımızı kendimiz veririz. Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, yine biz camiye döndürüyoruz. 1934'de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit' dedi.



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