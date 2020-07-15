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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
İSTANBUL

Ayasofya Camii girişinde müzeye ilişkin tabela kaldırıldı

Ayasofya Camii girişinde müzeye ilişkin tabela kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’nın ibadete açılacağını söylemesinin ardından tarihi mekanda hazırlıklar sürüyor. Caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan tabelalar kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından ibadete açılmaya gün sayan Ayasofya Camii’nde hazırlıklar devam ediyor.

DHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.

Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi'
OYNAT 00:58
Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi'
Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın ilk imamı kim' olacak sorusu cevap buldu. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Muştuer İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okumuştu.


Emniyet müdürü inceledi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da gelerek incelemelerde bulundu.

DHA
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş incelemelerde bulundu.

Aktaş, "Burada Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz ile alakalı etkinlikler için buraya geldik. Devamında Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için burada geziyoruz. İnşallah 24 Temmuz'da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'da ilk namaz için geri sayım: Hummalı çalışmalar böyle görüntülendi
FOTOĞRAF 22
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Ayasofya’nın ibadete açılması için geri adım başladı. Tarihi camide yıllar sonra ilk namaz 24 Temmuz eda edilecek.
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Caminin duvarlarında namaza engel teşkil eden insan şekilli mozaik ve fresklere zarar vermeden siyah ışık ile karartılacak.
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O güne kadar kapalı olan yapıda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Polis ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı Ayasofya’da yapılan hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
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Bugün gelen görüntülerde caminin kubbelerinde yapılan hummalı çalışmalar görüntülendi.
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Dört bin kişi hacimli camide sosyal mesafe kuralına uyulacağı için, ilk namazda içeriye bin kişi alınacak.
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Ancak, Ayasofya Camii çevresi ve meydanda, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek on binlerce kişinin bu heyecana ortak olması bekleniyor.
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Cami 5 vakit ibadete açık olacak. Günün belli bir bölümünde de freskler ve mozaikler turistlere açılacak. Belirlenecek saatlerde isteyenler mozaik ve freskler açık şekilde Ayasofya’yı gezebilecek.
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Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.
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Ayasofya'da ilk namaz için geri sayım: Hummalı çalışmalar böyle görüntülendi
Danıştay 10. Dairesi, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da kılınacak. O güne kadar kapalı olan yapıda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Polis ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı Ayasofya'da yapılan hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bugün gelen görüntülerde caminin kubbelerinde yapılan çalışmalar ilk kez görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da
OYNAT 01:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, 'Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz' dedi.


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