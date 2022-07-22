Ayasofya çocuklarla doldu taştı: TÜGVA’dan yaz okulu buluşması

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İstanbul’daki “Yaz Okulu Buluşması” Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yapıldı. İstanbul’un 39 ilçesindeki 192 ortaokuldan yaklaşık 5 bin ortaokul öğrencisinin katıldığı buluşma, Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Ayasofya Buluşması”nın bu yıl ikinci kez düzenlendiğini söyledi. Vakıf tarafından yaklaşık 7 yıldır yaz okulları düzenlendiğini belirten Eminoğlu, “Bu sene de Türkiye’nin 81 ilinde, yaklaşık 120 bin öğrencimizle yaz okullarımız şu anda aktif olarak devam ediyor. Bu sayımızın dörtte biri İstanbul’da devam ediyor” dedi.

Öğrencilerin temel değerler eğitimi ile ahlak ve maneviyat etğitimlerinin yanı sıra sportif ve kültürel etkinliklere katıldığını söyleyen Eminoğlu, ikincisini gerçekleştirdikleri Ayasofya Gençlik Buluşması sebebiyle mutlu olduklarını belirtti.

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AYASOFYA, AKSA’NIN HABERCİSİ

Eminoğlu, “Ayasofya’nın açılması ülkemiz için de büyük bir kırılımdı. İnşallah bu nesil, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ayasofya’nın açılışında ifade ettiği gibi Ayasofya’nın dirilişinin başta Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğüne kavuşmasının habercisi olacağı gibi bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların da tekrar uyanışına, tekrar dirilişine inşallah vesile olacaktır. Biz bu nöbeti inşallah kıyamete kadar devam ettireceğiz.” diye konuştu. Yaz okulunda eğitim gören öğrenciler de okulun eğlenceli geçtiğini belirterek aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirdiklerini kaydetti.

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