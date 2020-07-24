'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum, başardık Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, "Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız" dedi.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2020, 13:24 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020, 13:30 AA