​Ayasofya İmamı Boynukalın üniversiteye döndü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii’nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın’ın talebi olumlu yanıt buldu. Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademik kariyerine devam edecek.

Karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Boynukalın, “Akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek ‘Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım’ gibi hezeyanlara meydan vermemektir” ifadelerini kullandı.