Ayasofya'dan sonra Kariye'de de zincirler kırıldı: 79 yıl sonra ilk ezan!

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen törende, İstanbul'da açılacak 33 eserin arasında yer alan Kariye Camii'ne de canlı bağlantı yapıldı.
"Ya Allah bismillah diyelim, kurdeleyi keselim"
İstanbul'un fethinin sembollerinden
Fatih'te bulunan 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, “Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı.
79 yıl müze olarak kullanıldı
Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi.
Restorasyon işlemleri devam ederken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu.
Restorasyon 4 yıl sürdü
Restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açılmasına karar verilen, 79 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii'ndeki çalışmalar 4 yılın sonunda tamamlandı.
İbadete açıldı
Yüzde 100 yün, özel tasarım kırmızı halılarla döşenen tarihi cami 6 Mayıs 2024'te ibadete açıldı.
Öte yandan tarihi caminin içinde yer alan mozaik ve fresklerin restorasyonda özgünlüğünün korunduğu öğrenildi.
Kariye'ye Ayasofya modeli
Ayasofya modeliyle hizmet vereceği öğrenilen camide namaz ve ziyaret için gelenler birbirinden ayrıldı. İbadete açılan bölümlerdeki resimler ve mozaikler örtüldü.
Turistlerin rehber eşliğinde gezeceği alan belirlendi. Ayrıca, camideki eserlerle ilgili bilgiler birçok dilde anlatabilecek. QR koduyla eser hakkında bilgeler verilecek.