Gündem Ayasofyaya 12 yılda 31 milyon ziyaretçi
İSTANBUL

Ayasofya’ya 12 yılda 31 milyon ziyaretçi

Mimarisi, zengin tarihi, dini önemi ve olağanüstü güzelliğiyle yüzyıllardır ayakta duran Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu sayıyla birçok ülke nüfusunu geride bırakan Ayasofya, yılın ilk yarısında 1,8 milyon kişiyi ağırlarken yıl sonunda sayının 3 milyonu geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Müzesi
Ayasofya Müzesi

Mimarisi, zengin tarihi, dini önemi ve olağanüstü güzelliğiyle yüzyıllardır zamana direnen Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Türk turizminin yeniden canlanması özellikle tarihi yapıları ziyaret edenlerin sayısına da yansıdı. Bu yılın 8 ayında 9 milyon 982 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul’da, sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya’ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, son günlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Bilet gişelerinde kuyruklar eksik olmazken, turist kafilelerinin sayısında gözle görülür artışın yaşandığı Ayasofya’daki giriş kuyrukları meydana kadar taşıyor.

Ayasofya Müzesi'nin içi

2014’TE REKOR KIRMIŞTI

Dünyanın 8’inci harikası olarak gösterilen Ayasofya’yı ziyaret edenlerin sayısının 2007-2018 yıllarında toplam 31 milyonu bulmasıyla birçok ülkenin nüfusunu geçti. Geçtiğimiz yıl Ayasofya’yı ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. 2014 yılında ise 3,5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekoru kıran Ayasofya’yı, 2019’un ilk yarısında 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti. Ayasofya’yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısı 3 milyonu geçecek.

AYASOFYA’NIN TARİHİ

  • Ayasofya 6. yüzyılda Doğu Romalı Philon tarafından, dünyanın sekizinci harikası olarak nitelendirilirken bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapı. Ayasofya İmparator Justinianos tarafından (527-565) dönemin iki önemli mimarı olan Tralles’li (Aydın) Anthemios ile Miletos’lu (Balat) İsidoros’a yaptırıldı. Yapımına 532’de başlanan, 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 27 Aralık 537’ de ibadete açılan, 916 yıl kilise olan yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanıldı. Ayasofya, Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile 1935 yılında müze olarak kapılarını ziyarete açtı.

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