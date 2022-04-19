Ayasofya'ya çirkin saldırı: Tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi

2020'de 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya, Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

Büyük coşkuya neden olan açılıştan sonra yoğun ziyaretçi ağırlayan camide huzur içinde ibadet edilirken olumsuz görüntüler de yaşanıyor.

TARİHİ YAPIYI TAHRİP ETTİLER

Caminin tarihi 'İmparatorluk Kapısı’ tahrip edildi.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraftan sonra incelenen kapının zarar gördüğü tespit edildi.

Tahribatın açıkça görüldüğü ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara tepki yağdı.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Dernek yetkilileri, görevlinin kamera kayıtlarının olmadığını belirtmesi üzerine ilgili makamların harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

"SUÇUN KARŞILIĞI HAPİS CEZASIDIR"

Konuya ilişkin ilk açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan geldi.

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Ayasofya Camisi’nin ‘İmparatorluk Kapısı’nın tahrip edilmesine tepki gösteren Polat, “Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı Kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı” dedi.

Polat, Sanat Tarihi Derneği’nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak şöyle dedi:

"Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası’dır."

FOTOĞRAF 11 Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'te 88 yıl aradan sonra ilk Ramazan'ın yaşandığı manevi iklime dünyaca ünlü söz yazarı ve müzisyen Yusuf İslam (Cat Stevens) da katıldı Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden ve sosyal medyadan bu yönde paylaşımlar yapan İslam, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif konusunda da önemli bir mesaj paylaştı.<br><br> İslam bu Ramazan'da 2 yıl önce yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.<br><br> İslam'ın sosyal medya paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ile fotoğrafı da yer aldı.<br><br> Yusuf İslam paylaşımında şu ifadeleri kullandı: \"Bu Ramazan Ayasofya'ya harika bir ziyaret. Hala güçlü bir şekilde parıldayan manevi bir ışıkla tarihi ayıran duvarların arasından bir bakış...\" İslam'ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yusuf İslam'dan dikkat çeken Ayasofya paylaşımı: Parıldayan mânevi bir ışık 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bu sene Ramazan heyecanı bir başka yaşanıyor. Ayasofya Camii'nde iki yıllık gecikme sonrası 88 senelik aranın ardından sonra ilk kez teravih namazı kılınıyor. Bu manevi coşkuyu hissetmek için Ayasofya'yı ziyaret eden dünyaca ünlü söz yazarı ve müzisyen Yusuf İslam (Cat Stevens) sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İslam'ın gönderilerinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer ile fotoğrafı da yer aldı.

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FOTOĞRAF 16 Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetih ettikten sonra ilk iş olarak Ayasofya'yı camiye çevirdi ve Ayasofya'nın kuzeybatısında yer alan papaz odaları olarak adlandırılan yapıyı da medrese olarak hizmete açtı.<br><br>Zaman içinde medrese işlevini sürdüren yapı hemen her dönemde bakım ve onarım çalışmalarından geçti. Sultan Abdülaziz döneminde 1869-1874 yılları arasında yıktırılan ve eski medrese temelleri üzerine yeniden inşa edilen yeni medrese binası, Ayasofya'dan geriye çekilerek batı cephesinin hizasında hazırlanan projelere göre yapıldı.<br><br>Son Ayasofya Medresesi, Daru'l-Hilafetü'l-Aliye Medresesi olarak kullanılırken, 1924'de, İstanbul Belediyesi tarafından Öksüzler Yurdu olarak değerlendirildi.<br> 1934 yılında Ayasofya Müze olduğunda medrese bir süre daha Öksüzler Yurdu olarak kullanıldı. 1936 yılında harap olması ve kullanıma müsait olmaması sebebiyle yıktırıldı.<br> İlk etap çalışmalar 2017'de başladı<br><br>Rekonstrüksiyon sürecinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19 Aralık 2012 tarih ve 1069 sayılı kararı ile restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri uygun bulundu.<br><br>İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğünce 11 Aralık 2017'de Ayasofya Medresesi ilk etap işine başlandı. 31 Aralık 2019'da işin tasfiyesi yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu geçen yıl 25 Nisan'da Ayasofya Medresesi tamamlama işi yer teslimi gerçekleştirildi. Ayasofya Fatih Medresesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tekrar inşası ile günümüze kazandırıldı. Ayasofya Fatih Medresesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine Ayasofya Yerleşkesi olarak özüne uygun şekilde kullanılmak üzere tahsis edildi.<br><br>Medresede, Ayasofya Araştırmaları Merkezi, Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Araştırma Merkezi, İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslam Hukuku Araştırma Merkezi, Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vakıf Araştırmaları Merkezi, Evliya Çelebi Çalışmaları Araştırma Merkezi, Görsel İletişim ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi yer alacak. Medresenin mimari özellikleri<br><br>Mevcut temel duvarlarının onarımları yapıldıktan sonra yapı bu duvarların üzerine oturtuldu. Duvar örgüsü ahşap hatıllar ve demir gergi sistemi ile güçlendirildi. Caferiye Sokak'a bakan ön cepheye taş kaplama yapıldı. Toplam oda sayısı 42 iken, onaylı proje ile işlevsel değişikliklerden dolayı birleştirilen mahaller oldu ve oda sayısı 38'e düşürüldü.<br> 1473 metrekare alanda 1300 metrekare kapalı olanı bulunan medresenin birinci avlusunun büyüklüğü 155 metrekare, ikinci avlusunun büyüklüğü 230 metrekare, arka avlusu 115 metrekareden oluşuyor.<br><br>Avlularda çelik konstrüksiyon üzeri ahşap deck yapılarak yürüme alanları oluşturuldu. Birinci avluda sarnıç kalıntıları korunarak üzerine deck yapıldı. İkinci avluda bulunan kalıntılar, çevresinden gezilerek sergilenecek şekilde açıkta bırakıldı. Z-02 mahallinde bulunan özgün taş döşeme korunarak çevresine ahşap döşeme yapıldı. Avlularda revak altları terracotta taban tuğlası ile kaplandı.<br> Soğukçeşme Sokak cephesine bakan mahallerde terracotta taban tuğla ile döşeme yapıldı. Kapı ve pencereler, oda tavan kaplamaları ve döşemeleri ile revak kaplamalarında birinci sınıf çam kereste kullanıldı.<br> 86 yıl sonra ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi bugün açılacak Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edilen ve Ayasofya Yerleşkesi olarak özüne uygun şekilde kullanılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine tahsis edilen Ayasofya Fatih Medresesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.



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