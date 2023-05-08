Aybastı Karadeniz’de Tek, Türkiye’de Yedi Merkezden Biri Olacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş’in çağrısına duyarsız kalmayan ve Aralık 2022 tarihinde Balıkesir’de yapılan tanıtım toplantısına katılan Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Başpehlivan Kenan Şimşek Aybastı’nın Yağlı Güreş Ligi’ne girmesi için çalışmalarını tamamlayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destekleri ile yedi merkezden biri olmayı başardılar.

geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılan Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan;

“ Ata Sporumuz güreşin gelecek nesillere kendi özgü tüm özellikleri ile taşınması için büyük çaba harcayan Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Türkiş ve Yağlı Güreş Ligi sponsoru CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’ın katılımları ile gerçekleşen toplantımızın öncelikle hayırlı olmasını diliyorum.

Biz Aybastı olarak yağlı güreşe yüzyıllardır ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon ile tüm dünyaya Aybastı’yı, Ordu’yu farklı bir yönü ile tanıtma fırsatı buluyoruz. Türkiye’deki tüm başpehlivanların katılacağı ve 2 gün sürecek olan güreşlerimiz ile Aybastı Karadeniz’de tek bölge olacak.

Federasyon Başkanımız ve tüm paydaşlarımız ile birlikte bugün Ya Allah, Bismillah dedik.

Aybastı tarihinde bir ilki daha hep birlikte gerçekleştiriyor, Türkiye Yağlı Güreş Ligine dahil oluyoruz.

İki bine yakın güreşçinin kol bağlayacağı ilçemizde perşembe yaylasına bu fırsatı kazandıran Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş’e, yağlı güreş organizasyonlarında her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda süreç boyunca bizimle birlikte çalışarak konu ile ilgili yoğun mesai harcayan OBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürümüz Başpehlivan Kenan Şimşek’e de teşekkür ediyoruz.

Bu sene 915’incisi düzenlenecek olan Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşlerimizin lige dahil olması ile birlikte bölgemizin en önemli pehlivanlarından biri olan altın kemer kuşanan Başpehlivan Mustafa Bük’ü ismiyle anacak, gelecek kuşaklarımıza hem ata sporunu hem de bu spora gönül vermiş pehlivanlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz.

22-23 Temmuz tarihlerinde iki gün sürecek olan güreş müsabakalarına tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.

Allah Derman Versin. “ dedi.

İbrahim Türkiş: "Bu heyecanı bir güne değil bütün sezona yaymamız lazımdı"

Seçilmeden önce projeler üzerine çalışmaya başladıklarını söyleyen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Yoğun bir düşünce ve çalışma içine girdik. Seçildikten 3 gün sonra Kırkpınar güreşlerimiz vardı. O gün baktı ki güreşçi sayısı 2 bin 500'leri geçmiş. ‘Bunu sürdürülebilir görmüyorum' dedim. Buna bir çeki düzen verilmesi lazımdı. Gerçekten yağlı güreşlerin bir özgünlüğü var. Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak yağlı güreşlerden ibaret federasyon değiliz. Hepsini bir bütün olarak almaya çalışıyoruz. Bu ligi, Balkanlar'a, Avrupa'ya sonra da bütün dünyaya yaymak için kurduk. Ne gibi sorunlarımızın var, onun tespitini yaptık. Bizim bunu çok iyi yapılması için yeni formata geçmemiz gerektiğine karar verdik. Yağlı Güreşler Ligi'nin kurulmasının birden fazla sebebi var. Belediye başkanları ile yaptığımız toplantılarda, mevcut düzen devam ederse artık devam etmek istemediklerini söylediler. Biz de onlara daha yeni göreve geldiğimiz söyledik. Yağlı güreşleri bütün Türkiye'ye en iyi şekilde duyuracağımızı söyledik. Yağlı güreşteki en büyük değerimizi, Kırkpınarımızı sürdürülebilir kılmak için kurduk. Geçen sene mükemmel bir organizasyon yapılmasına rağmen güreşçilerden güreşi izleyemedik. Bu heyecanı bir güne değil, bütün sezona yaymamız lazımdı. Bunu yapmak için Yağlı Güreş Ligi'ni kurduk. Yağlı Güreşler Ligi'nin startını verdik. Bir takım değerleri de ortaya koymamız gerekiyor. 7 tane güreşimiz var. Yarışacak sporcuların hepsinin bu organizasyonlara davet edilmesi lazım. Bütün güreşçilerimize geldikleri organizasyonda yolluk verilmesini kararlaştırdık. Para ödül sistemi performansı arttıracak. Son 64'e kalanlara para ödülü verilecek. Son 64'ten final turuna kadar para ödülü katlanarak artacak. Bu sporcularımızı yetiştirenlere de ödül vermemiz lazım dedik. Tüm boylarda 64'e kadar puanlama yok. 64'e geldikten sonra her bir galibiyete 2 puan vereceğiz. Finalde kazanana 2 bonus puan vereceğiz" şeklinde konuştu.

"İlk 24'e giren pehlivanlar doğrudan Kırkpınar'a gidecek"

Sezon sonunda ilk 24'e giren pehlivanların doğrudan Kırkıpınar'a gideceğini ifade eden Türkiş, "Sezon içinde sakatlık, hastalık olur, olanlara da Edirne'de Kırkıpınar'dan 3 gün önce ön eleme yapalım dedik. Oradan 8 kişi daha gelecek ve 32'ye tamamlayacağız. Kırkıpınar'da mücadeleyi arttırmak, ilk 24'ün ilk 8'i birinci torba olsun dedik. 9-16'ya ikinci torba, diğerleri 3. torba olacak. Ön elemeden gelen 8 pehlivan da 4. torba olacak. Kura çekerken 4 torba olacak. Gönlümden geçen, ligde 24'e giren pehlivanlara yaş sınırı olmasın, güreşmeye devam etsin. Sizlerin de desteği olmasıyla gelecek sene bunu uygulayacağım. Devrim niteliğinde kararlar alıyoruz. Hep birlikte bu güreşi iyi noktalara getirelim. 2024 yılında Kırkıpınar'da başpehlivanda geleneksel yapısına uygun şekilde puanlama olmadan yapılacak" diye konuştu.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, spor camiası ile bir arada olduğu için mutluluğunu dile getirerek, "Birçok spor kulübümüze destek olmaya çalışıyoruz. Ligin fikir babası Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, buraya çok sahip çıktı ve yüreğini koydu. Bu projede yer almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Destek olmayı kendimize görev addettik" cümlelerini kullandı.

Lig 20-21 Mayıs'ta Manavgat'ta başlayacak

Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 20-21 Mayıs tarihlerinde Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle başlayacak. 10-11 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Temmuz'da Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Yağlı Güreşleri, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri ve 2-3 Eylül'de de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri yapılacak. Ligde ilk 24'e girmeyi başaran başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılma hakkı elde edecek.



