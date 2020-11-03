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İZMİR

Ayda Gezgin'in sağlık durumu nasıl?

Sağlık Bakan Yardımcı, Ayda'nın sağlık durumunu açıkladı

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli çocuk sağ çıkarıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, ambulansla hastaneye kaldırılan Ayda'nın sağlık durumunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA AA
Minik Ayda, 91 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.
Minik Ayda, 91 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 91 saat sonra depremde yıkılan apartmanın enkazından çıkarılan Ayda Güven’in (3) sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda Güven, dün enkazdan çıkarılan Elif Perinçek (3) ve İdil Şirin’in (14) sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Yardımcısı Güven, şunları söyledi:

  • "Geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Biz, dün ve bugün kurtarılan 3 çocuğumuzun durumunu öğrenmek için hastaneye geldik. İdil kızımızın durumu iyi. Kendisi Covid pozitif. Bunun tedavisini görüyor. İdil'in annesi de Covid pozitif. Onun dışında bir sıkıntısı yok görünüyor. Elif kızımızı da ziyaret ettik. Annesi ve kardeşleriyle beraberdi. Onun da durumu iyi. Onun da bir sıkıntısı yok. Durumları yakından takip ediliyor. En son biraz önce kurtarılan Ayda bebeğimiz biraz önce hastaneye girişi yapıldı. Genel sağlık durumu iyi görünüyor. Şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında da bir problem yok. Doktorlarımız gerekli işlemleri yapıyorlar. Ayda’nın tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar doktorlarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor."

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı
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Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.

3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
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3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi.

Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
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Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
İzmir depreminin 91'inci saatinde büyük bir mucize yaşandı. Ekipler 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkaz altından sağ olarak çıkarttılar. İşte o ana ait görüntüler.


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