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Aydın güne yağmurla uyandı

Aydın güne yağmurla uyandı

08:3226/05/2025, Pazartesi
IHA
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Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, sağanak yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, sağanak yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Aydın'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısının ardından, dün toz taşınımı etkili oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren ise sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, sağanak yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

#Meteoroloji
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