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AYDİN

Aydın haberleri: Emekli hemşirenin cesedi bataklıkta bulundu katili erkek arkadaşı çıktı

Günlerdir haber alınamayan hemşirenin cansız bedeni bataklıkta bulundu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydın'da 10 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nun cansız bedeni bataklıkta bulundu. Günlerce aranan hemşirenin öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda Tusu'nun erkek arkadaşı S.A. tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Hatice Tusu'nun cansız bedeni bu bataklıkta bulundu.
Hatice Tusu'nun cansız bedeni bu bataklıkta bulundu.

Aydın’ın Didim ilçesinde 10 Ekim tarihinden bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşirenin polis tarafından gözaltına alınan erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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ERKEK ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Didim’de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu’dan (59) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 Ekim tarihinde Efeler Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hatice Tusu’yu bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Tusu’nun en son erkek arkadaşı S.A. ile buluştuğunu belirleyen polis, emekli hemşirenin erkek arkadaşını gözaltına aldı.

AA
Hatice Tusu'nun cansız bedeni bu bataklıkta bulundu.
  • S.A.’nın emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, Tusu ile bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiklerini ve boğazını sıktığını, burnundan kan gelmesi sonucunda da öldüğünü anladığını ifade ettiği öğrenildi.

İHA
Hatice Tusu

Emekli hemşire Tusu’nun erkek arkadaşı tarafından Hisar Mahallesi Sağtur Plajı’na gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine bölgede arama yapıldı. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmalarda emekli hemşirenin cansız bedenini toprağa gömülü şekilde buldu. Emekli hemşirenin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

AA
Hatice Tusu'yu öldürdüğünü itiraf eden S.A.
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