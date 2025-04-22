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Aydın haberleri: Sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Aydın haberleri: Sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı

19:1022/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Atburgazı Mahallesi'nde 19 Nisan'da oynamak için evinin avlusuna çıkan Yiğit Efe Çeken (3), sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.


Çocuk, olayı gören anne Sevilay Çeken'in müdahalesiyle yaralı kurtuldu. Baba Yusuf Çeken tarafından Söke Devlet Hastanesi'ne götürülen Yiğit Efe Çeken'in, gözünden yaralandığı belirlendi.


Yiğit Efe Çeken, buradaki tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


Baba Yusuf Çeken, ilçe genelindeki sahipsiz ve saldırgan köpeklerin tespit edilmesi ve toplanmasına yönelik çalışma yapılmasını istedi.



#Aydın
#Sahipsiz Köpek Saldırısı
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