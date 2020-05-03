Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Aydında 100 bin adet enginarı soyarak satıyorlar
AYDİN

100 bin adet enginarı soyarak satıyorlar

Aydın'da 100 bin adet enginarı soyarak satıyorlar

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 20 yıldan beri manavlık yapan Kadir Tuğan (41), geçiminin büyük bir kısmını soyarak sattığı enginarla sağlıyor. Sezonda 100 bin adet enginar soyduklarını söyleyen Tuğan, ilçe pazarları dışında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi birçok şehre aldığı siparişleri kargo ile gönderiyor. Enginar satıcı Kadir Tuğan, "2003 yılında beride soyum ve satış işi ile uğraşıyorum. Dakikada 2 tane soyabiliyorum. 30 saniyede birinin temizlemesi tamamlanıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tuğan, evinin merdiven boşluğunda eşi Tecriye Tuğan ve çocuklarının da yardımıyla her gün ara vermeden siparişe göre enginar soyarak hazır hale getiriyor.
Tuğan, evinin merdiven boşluğunda eşi Tecriye Tuğan ve çocuklarının da yardımıyla her gün ara vermeden siparişe göre enginar soyarak hazır hale getiriyor.

Koçarlı'da manavlık yapan ve geçiminin büyük bir kısmını ise soyarak sattığı enginarla sağlayan evli ve 3 çocuk babası Kadir Tuğan, ailesi ve birlikte çalıştığı Süleyman Yalçın ile günde 2 bin, 6 ay süren sezonda ise 100 bin adet enginar soyuyor. Dakikada iki enginar soyan Tuğan, soyduğu enginarları tuzlu ve limon tuzu ile yapılan suda bekletiyor.

Kabuğu soyulmamış enginar.

Tuğan, üreticiden tanesini 1 liradan aldığı enginarın soyum işlemi tamamlanıp yemek yapmaya hazır hale getirip, büyüklüğüne göre 3 veya 4 adedini 10 liradan satıyor. Pazarlarda kendi imkanlarıyla satış yapmanın dışında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi birçok şehre aldığı siparişleri kargo ile gönderiyor. Tuğan, evinin merdiven boşluğunda eşi Tecriye Tuğan ve çocuklarının da yardımıyla her gün ara vermeden siparişe göre enginar soyarak hazır hale getiriyor.

Tuğan, soyduğu enginarları tuzlu ve limon tuzu ile yapılan suda bekletiyor.

Dakikada iki enginar soyuyor

Kadir Tuğan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Günlük soyacağımız enginarı üreticilerden temin ediyoruz. Soyarak hazır hale getirdiğimiz enginarları gerek ilçe pazarları gerekse sipariş üzerine birçok ile yolluyorum. Günlük siparişe göre değişen iş yoğunluğu oluyor. 2 bin sipariş varsa iki kişiyle gün boyu tamamlıyoruz. İstanbul ve Ankara enginarı çok tüketiyor bu iki ile daha çok ağırlıklı yolluyoruz. Enginarın tarlada ilk toplanmaya başlanmasından bitinceye kadar olan sürede yaklaşık 100 bin enginar soyumu yapıyoruz. Enginar soyma işi ise büyüklüğü ve ufaklığına göre değişir. Normalde usta bir kişi dakikada iki enginar soyması gerekiyor. bunu yapabiliyorsa başarılıdır."

100 bin adet enginarı soyarak satıyorlar
FOTOĞRAF 9
Title
Koçarlı'da manavlık yapan ve geçiminin büyük bir kısmını ise soyarak sattığı enginarla sağlayan evli ve 3 çocuk babası Kadir Tuğan, ailesi ve birlikte çalıştığı Süleyman Yalçın ile günde 2 bin, 6 ay süren sezonda ise 100 bin adet enginar soyuyor.
Title
Dakikada iki enginar soyan Tuğan, soyduğu enginarları tuzlu ve limon tuzu ile yapılan suda bekletiyor.
Title
Tuğan, üreticiden tanesini 1 liradan aldığı enginarın soyum işlemi tamamlanıp yemek yapmaya hazır hale getirip, büyüklüğüne göre 3 veya 4 adedini 10 liradan satıyor. Pazarlarda kendi imkanlarıyla satış yapmanın dışında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi birçok şehre aldığı siparişleri kargo ile gönderiyor.
Title
Tuğan, evinin merdiven boşluğunda eşi Tecriye Tuğan ve çocuklarının da yardımıyla her gün ara vermeden siparişe göre enginar soyarak hazır hale getiriyor.
Title
Kadir Tuğan, şu şekilde açıklamada bulundu: Günlük soyacağımız enginarı üreticilerden temin ediyoruz. Soyarak hazır hale getirdiğimiz enginarları gerek ilçe pazarları gerekse sipariş üzerine birçok ile yolluyorum. Günlük siparişe göre değişen iş yoğunluğu oluyor. 2 bin sipariş varsa iki kişiyle gün boyu tamamlıyoruz. İstanbul ve Ankara enginarı çok tüketiyor bu iki ile daha çok ağırlıklı yolluyoruz. Enginarın tarlada ilk toplanmaya başlanmasından bitinceye kadar olan sürede yaklaşık 100 bin enginar soyumu yapıyoruz. Enginar soyma işi ise büyüklüğü ve ufaklığına göre değişir. Normalde usta bir kişi dakikada iki enginar soyması gerekiyor. bunu yapabiliyorsa başarılıdır.
Title
Ev işlerinden arta kalan zamanda eşine enginar soymada yardımcı olan Tecriye Tuğan, Eşim daha çok temizleme ve soyma işini yapıyor. Bende ona zaman zaman yardım ediyorum. Ben bir tane soyana kadar eşim üç adet soyabiliyor. Soymak yerine pişirmesini daha iyi beceriyorum. Mutfak bölümü benim işim diye konuştu.
Title
Kadir Tuğan ile birlikte çalışan Süleyman Yalçın da, Pazarlarda esnaflık yapıyordum. Bir arkadaştan enginar soymayı öğrendim. 2003 yılında beride soyum ve satış işi ile uğraşıyorum. Dakikada 2 tane soyabiliyorum. 30 saniyede birinin temizlemesi tamamlanıyor dedi.
Title
Enginar üreticisi Mehmet Kocabaş ise, Enginar üreterek geçimimi sağlıyorum. Günlük topladığımız enginarları buraya getiriyoruz. Her gün bin 500 civarında ben getiriyorum. Sabah erkenden topluyoruz. Buraya getirdiğimiz enginarın tanesini kalitesi ve iriliğine göre 80 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz dedi.
Title
100 bin adet enginarı soyarak satıyorlar
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 20 yıldan beri manavlık yapan Kadir Tuğan (41), geçiminin büyük bir kısmını soyarak sattığı enginarla sağlıyor. Sezonda 100 bin adet enginar soyduklarını söyleyen Tuğan, ilçe pazarları dışında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi birçok şehre aldığı siparişleri kargo ile gönderiyor. Enginar satıcı Kadir Tuğan, "2003 yılında beride soyum ve satış işi ile uğraşıyorum. Dakikada 2 tane soyabiliyorum. 30 saniyede birinin temizlemesi tamamlanıyor" dedi.

'Eşim daha çok soyuyor'

Ev işlerinden arta kalan zamanda eşine enginar soymada yardımcı olan Tecriye Tuğan, "Eşim daha çok temizleme ve soyma işini yapıyor. Bende ona zaman zaman yardım ediyorum. Ben bir tane soyana kadar eşim üç adet soyabiliyor. Soymak yerine pişirmesini daha iyi beceriyorum. Mutfak bölümü benim işim" diye konuştu.

Kadir Tuğan ile birlikte çalışan Süleyman Yalçın da, "Pazarlarda esnaflık yapıyordum. Bir arkadaştan enginar soymayı öğrendim. 2003 yılında beride soyum ve satış işi ile uğraşıyorum. Dakikada 2 tane soyabiliyorum. 30 saniyede birinin temizlemesi tamamlanıyor" dedi.

Enginar üreticisi Mehmet Kocabaş ise, "Enginar üreterek geçimimi sağlıyorum. Günlük topladığımız enginarları buraya getiriyoruz. Her gün bin 500 civarında ben getiriyorum. Sabah erkenden topluyoruz. Buraya getirdiğimiz enginarın tanesini kalitesi ve iriliğine göre 80 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Bitlis şehidine veda

Bitlis şehidine veda

​Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.
Duyarsız vatandaş gözaltında

Duyarsız vatandaş gözaltında

​Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermemişti.
Kısıtlama uzatıldı

Kısıtlama uzatıldı

​31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı.
Gece saatlerine dikkat

Gece saatlerine dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.
Ömer Hoca<br> Hakk'a yürüdü

Ömer Hoca
Hakk'a yürüdü

Döngeloğlu Hoca koronavirüs tedavisi görüyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Salgın hastanesinin içinden ilk görüntüler.

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

​Taksim'in simge yapılarından biri hızla yükseliyor.
DSÖ'den<br> Türkiye'ye övgü

DSÖ'den
Türkiye'ye övgü

"Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek oluyor."
Her şey<br>kaderle oluyor

Her şey
kaderle oluyor

İlmiye sınıfı bir ailenin mensubu İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit.
Rusya'da kabus

Rusya'da kabus

Virüs son 24 saatte resmen sıçrama yaptı.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

ABD'de koronavirüs için çarpıcı ilaç onayı.
Türkiye'ye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

​ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü.
48 metre kaldı

48 metre kaldı

​Bitiğinde dünyanın en büyüğü olacak.
TEM'de feci kaza

TEM'de feci kaza

Yan yola uçan araç paramparça oldu, 1 kişi öldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.