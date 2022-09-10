Aydın'da apartman sakininden ilginç uyarı

Aydın’ın Efeler ilçesinde balkondan aşağıya çöp atan komşularından bıkan bir apartman sakini, astığı ilginç not ile komşularını uyardı. Mesudiye Mahallesi’nde yaşayan apartman sakini Seher Aydın, üst katlardan aşağıya halı, kilim ve sofra bezi silkilmesi sonucu kendi balkonuna gelen çöplerden bıkan ve uyarılarına kulak asmayan komşularından bıkarak, binanın giriş kapısına astığı ilginç not ile duruma tepki gösterdi. Aydın, uyarılarından sonuç alamayınca çareyi binanın giriş kapısına astığı ilginç notta buldu.

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Apartmanın girişi kapısına, “Lütfen balkonlarımızdan aşağıya halı, kilim, paspas silkelemeyelim. Balkonda oturuyor olabilirim. Balkonda eşyalarım olabilir. Balkonumu yeni temizlemiş olabilirim. Balkonda eşya veya yiyecek kurutuyor olabilirim. Kendi evimizi temizlerken komşumuzun evini kirletmeyelim. Lütfen komşuluk haklarına saygı gösterelim” yazılı not asan Aydın, komşularını ilginç bir not ile uyararak sitemde bulundu.

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"İkinci not da çare olmadı"

Uyarılarına kulak asmayan komşuları için,

yazılı ikinci bir not daha yazan Aydın, balkonundan topladığı çöpleri bir poşet içerisinde toplayıp notunun yanına astı.

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Saygı gösterelim"

Apartmanda yaşamanın da belli bir kuralları olduğuna dikkat çeken apartman sakini Seher Aydın, şunlaru söyledi: