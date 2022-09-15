Aydın'da feci kaza:1 ölü

Aydın’ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Çaltı Mahallesi Ünlüce Kavşağı’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Özmen’e (84) V.A. yönetimindeki 34 UL 9783 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Özmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Özmen’in cansız bedeni Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü V.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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