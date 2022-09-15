Gündem Aydında feci kaza1 ölü
AYDIN

Aydın'da feci kaza:1 ölü

Aydın’ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay Çaltı Mahallesi Ünlüce Kavşağı’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Özmen’e (84) V.A. yönetimindeki 34 UL 9783 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam yola savrularak ağır yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Aydında feci kaza:1 ölü
Aydın

Aydın’ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay Çaltı Mahallesi Ünlüce Kavşağı’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Özmen’e (84) V.A. yönetimindeki 34 UL 9783 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Özmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından Özmen’in cansız bedeni Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü V.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza anını kaydetti 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı
OYNAT 00:47
Kaza anını kaydetti 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyada paylaştı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazanın, araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücülerden Necmi Çakır, bu anları 'Geçirdiğim kaza' başlığıyla sosyal medyadan paylaştı.

Yaya geçidinden karşıya geçemedi: Dikkatsiz sürücü böyle çarptı
GÜNDEM
Yaya geçidinden karşıya geçemedi: Dikkatsiz sürücü böyle çarptı
Türkiye tarihinde bir ilk

Türkiye tarihinde bir ilk

​Dünyanın en iyisi: NATO bizzat istedi.
İş yeri fiyatları belli oldu

İş yeri fiyatları belli oldu

Sosyal konut projesi kapsamında hangi ile kaç tane yapılacak?
Türkiye’nin ilk bankacılık okulu olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu yeni eğitim dönemine başladı

Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yarın bir araya gelecek.

​Türkiye yorum yağmuruna tuttu.

Başvuru sayısı 1 milyonu geçti.

​TOKİ'nin örnek evleri görüntülendi.

​Altın fiyatları ne kadar oldu?

​Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu

​Financial Times'ın iddiasına dikkat çeken cevap

​Bakan Soylu: Gündeme gelmek için dezenformasyon ve yalana devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.