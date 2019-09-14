Gündem Aydında iş adamlarının yargılandığı FETÖ davası
AYDİN

Aydın'da iş adamlarının yargılandığı FETÖ davası

Aydın'da iş adamlarının yargılandığı FETÖ davası

Aydın'da, FETÖ'ye ilişkin davada yargılanan, bir kuruyemiş firmasının sahibi iş adamı A.T. ve oğlu F.T'nin, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Haber Merkezi AA
Aydın'da Kuruyemiş firmasının sahibi FETÖ'den yargılanıyor.
Aydın'da Kuruyemiş firmasının sahibi FETÖ'den yargılanıyor.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanıklar A.T. ve oğlu F.T ile sanık avukatları katıldı.

Gizli tanığın, "15 Temmuz'dan bir hafta önce Umurlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde toplandılar" yönündeki iddialarını reddeden A.T, o tarihlerde orada olmadığını savundu. Sanık A.T, "Bu şirketle hiçbir ticari ilişkim ve işim yok. Gelen baz bilgilerinde de benim o tarihlerde orada olmadığım gözüküyor." ifadesini kullandı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "silahlı terör örgütü üyeliği" için kesin delillerin olmadığını belirterek, sanıkların "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıkların ek süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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