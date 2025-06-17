Aydın'da kötü koku yayılan evden çıkanlar şok etti: 6 kamyon dolusu boşalttılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çevre sakinlerini tedirgin eden kötü koku şikâyeti, tek katlı bir evden çıkan manzara büyük şoka neden oldu. Yıldıztepe Mahallesi’nde 65 yaşındaki Sultan A.’nın yaşadığı evden yayılan ağır koku üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen incelemede, evin içinin adeta çöp yığınına döndüğü ortaya çıktı. Yetkililerin gerekli izinleri alarak başlattığı temizlikte, tam 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Çalışmanın ardından hem ev hem de çıkmaz sokak ilaçlandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kötü koku nedeniyle ihbar edilen evden 6 kamyon dolusu çöp çıktı. Ekiplerin çalışmasının ardından ev ilaçlanıp temizlendi.
6 kamyon dolusu çöp boşalttılar
Yıldıztepe Mahallesi 991 Sokak'taki Sultan A.'ya (65) ait tek katlı evden kötü kokular geldiği ihbarıyla, adrese, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı. Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve evin bulunduğu çıkmaz sokak ilaçlanıp, temizlendi.