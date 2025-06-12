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Aydın'da narkotik ekipleri uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor

Aydın'da narkotik ekipleri uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor

12:4512/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
IHA
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Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerinin Mesudiye Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurdukları R.Ş. (56) isimli şahsın yapılan üst aramasında; 2 parça halide toplam 50 gram metanfetamin maddesi, 1 adet Hassas terazi, 26 adet paketleme için kullanılan kilitli ambalaj poşeti, 13 adet alüminyum sigara jelatini ile 3 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Aydın
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