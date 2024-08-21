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Aydın'da orman yangını: 2 bin hektar alan zarar gördü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve 4'üncü günde kontrol altına alınan orman yangınında, ilk belirlemelere göre 2 bin hektar alan zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 4'üncü günde saat 16.30 sıralarında toplam 72 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 2 bin hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin zarar tespiti için çalışmaları sürüyor.

11:25 - 21/08/2024 Çarşamba
DHA
Aydın'da orman yangını: 2 bin hektar alan zarar gördü!
Aydın'da orman yangını: 2 bin hektar alan zarar gördü!

Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 16 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, Bozdoğan'a bağlı Hışımlar Mahallesi'nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftliğe, Örme pınar Mahallesi'nde ise 2 eve zarar verdi. Çiftlikte bulunan 10'a yakın küçükbaş, 100'den fazla kümes hayvanı yanarak öldü. Bölgede bulunan ve kulağı yanan 1 keçiyse veteriner tarafından tedaviye alındı. Alevlere müdahale eden 10'u personel toplam 59 kişi de dumandan etkilendi.



72 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI


Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 4'üncü günde saat 16.30 sıralarında toplam 72 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı.


Soğutma çalışmaları ertesi güne kadar sürdü.



Yangında ilk belirlemelere göre, 2 bin hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangını çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin zarar tespiti için çalışmaları sürüyor.



Yangında zarar gören alanlar görüntülendi: Ege'nin yeşil manzarası yerini gri renge bıraktı

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak'ta 13 Ağustos'tan itibaren etkili olan ve ekiplerin cansiperane çabasıyla söndürülen orman yangınları sonrası yeşil alanlar gri ve siyah renge dönüştü. Kontrol altına alınan yangınlarda ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları, kiminin evi ya da mahsulü zarar gördü, kiminin ise hayvanları telef oldu. Özellikle İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınında neredeyse tüm şehir duman altında kaldı. Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı. Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı. Cansiperane verilen mücadeleden 3 gün sonra yangın kontrol altına alındı.


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